Nata Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tanık: 9’uncu Vega AVM Ankara’da açılıyor

Yurtdışı yatırımlarının ardından iç pazara yönelen Ankara merkezli Nata Holding, AVM alanında büyümeye devam ediyor. "Vega" markasıyla Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük alışveriş merkezi zincirini oluşturan şirket, son olarak 150 milyon dolar yatırımla İstanbul-Sultangazi'de konut, hastane ve AVM'den oluşan Vega AVM İstanbul projesini hayata geçirmişti. AVM zincirine şimdi yeni bir halka daha ekleniyor.

26 MART'TA AÇILIYOR

Ülke genelinde 8 alışveriş merkezi açtıklarını belirten Nata Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tanık, 9'uncu AVM'nin 80 milyon dolarlık yatırımla tamamlandığını açıkladı. Başarılı işadamı, Ankara'da 20 bin metrekare üzerine kurulan Vega Cadde AVM'nin mart ayında hizmete gireceğini açıkladı: "Ankara'nın önemli akslarından birisi olan İstanbul yolu üzerinde, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan Vega Cadde projemizde kiralamalar yüzde 95 seviyesinde tamamlandı. Açılışı 26 Mart Cuma günü yapmayı planlıyoruz."

KARMA PROJE

Karma bir proje şeklinde tasarlanan Vega Cadde AVM'de mobilya alışveriş merkezi, yeme-içme alanı ve ofisler yer alıyor. Yusuf Tanık, proje hakkında şu bilgileri verdi: "Vega Cadde üç blok halinde tasarlandı. 30 bin metrekarelik kiralanabilir alanı olan mobilya alışveriş merkezi, ulusal firmaların yanı sıra yerel firmalarla birlikte toplamda 100 farklı markayla müşterilerini ağırlayacak. Ankara'yla çevre illerin mobilya ve ev dekorasyon malzemeleri ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanan projemizde yeme içme alanı da yer alacak. Yine aynı projemiz içerisinde iki ofis bloğumuz var. Farklı büyüklüklerde tasarlanan 161 ofis, tam güvenlikli şekilde 7/24 hizmet verecek. Ofislere özel concierge hizmeti verilecek ve ofis sahipleri toplantı salonlarını diledikleri zaman kullanabilecek. Ofislerimiz kısa süre önce lansman fiyatlarıyla satışa çıktı ve ciddi rağbet gördü."