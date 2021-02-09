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Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı'dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

'dan güncel ve canlı : Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ile ilgili ’dan gelen haberleri, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Pandemi sürecinde zirve rakamlarını gören altın, Kasım ayında gelen aşı haberleri ile birlikte sert düşüş yaşamıştı. Bu noktada altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yatırımcısından meraklısına pek çok kişi tarafından araştırılıyor. 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları dün akşam saatlerinden beri ufak çaplı bir yükseliş yaşıyor. Gram altın ise 418 lira civarından işlem görüyor.

Giriş Tarihi: 9.2.2021 18:24 Son Güncelleme: 9.2.2021 18:24 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen güncel bilgiler, yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir düşüş eğilimi içerisinde bulunan altın, bugünü ufak bir yükseliş ile kapattı. Gram ve çeyrek altın ne kadar sorusu ise ekonomi kategorisinde gündemin ilk sırasında yer alıyor.

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI (9 ŞUBAT)

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayında nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 9 Şubat 2021 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 379,65

SATIŞ: 408,33

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.368,00

SATIŞ: 1.393,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.693,83

SATIŞ: 2.749,14

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.800,00

SATIŞ: 2.841,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.793,00

SATIŞ: 2.835,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.367,00

SATIŞ: 1.393,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 418,43

SATIŞ: 418,52

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 684,00

SATIŞ: 698,00

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Kapalıçarşı'dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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