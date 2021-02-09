Son dakika haberi: Türkiye'nin milli uzay programı bugün belli oluyor! Başkan Erdoğan bizzat duyuracak...

10 YILLIK ÇERÇEVE DUYURULACAK

Milli Uzay Programı'nın 10 yıllık vizyon çerçevesinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Program çerçevesinde, üniversiteler ve diğer kurumlarla da iş birliği yapılması planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde ülkenin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklanacağı Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı'nın tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.