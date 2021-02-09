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haberi: Türkiye'nin bugün belli oluyor! Başkan Erdoğan bizzat duyuracak...

Gelen haberine göre; Türkiye'nin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklanacağı , Başkan 'ın katılımıyla tanıtılacak. Milli Uzay Programı'nın 10 yıllık vizyon çerçevesinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 9.2.2021 11:21 Son Güncelleme: 9.2.2021 12:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Türkiye'nin milli uzay programı bugün belli oluyor! Başkan Erdoğan bizzat duyuracak...

Son dakika haberi... Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde bugün saat 19.00'da yapılacak.

10 YILLIK ÇERÇEVE DUYURULACAK

Milli Uzay Programı'nın 10 yıllık vizyon çerçevesinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Program çerçevesinde, üniversiteler ve diğer kurumlarla da iş birliği yapılması planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde ülkenin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklanacağı Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı'nın tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Milli Uzay Programı'nda uzay insanı yetiştirmenin yanında uydulardan, fırlatma sistemlerine, uzaya erişimden, altyapılara kadar somut ve iddialı projelerin yer alması bekleniyor. Program kapsamında savunma sanayi firmalarının uzay alanında yatırım yapmalarının teşvik edileceği belirtiliyor.

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Son dakika haberi: Türkiye'nin milli uzay programı bugün belli oluyor! Başkan Erdoğan bizzat duyuracak...
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