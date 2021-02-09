SON DAKİKA | Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 9 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika! Sabah saatleri itibarıyla altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar hakkında sorgulamalar başladı. Koronavirüs salgını süresince önemli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları anlık değişimlere sahip olması nedeniyle sık sık takip edilen ve araştırılan, ekonominin önemli konuları arasında yerini alıyor. Bugün gram altın alış fiyatı; 418 liradan işlem görürken cumhuriyet altını ise 2 bin 778 liradan işlem görüyor. Haftanın ikinci işlem günün Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel altın fiyatları son dakika gelişmelerine göre; bugün genel olarak yükseliş olduğu görülmektedir.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 9 ŞUBAT 2021 SALI

9 Şubat 2021 anlık ve güncel altın fiyatları bilgisine göre; bugün gram altın 418 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 682 liradan işlem görmektedir.

Canlı ve güncel altın fiyatları ise şu şekilde;