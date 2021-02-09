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| Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı : 9 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde Kapalıçarşı’dan gelen canlı ve güncel gelişmeleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle inişli çıkışlı grafiğe sahip olması, alış ve satış fiyatlarındaki değişikliğin yakından takip edilmesine neden olurken yeni yılda altın fiyatlarında genel olarak düşüş eğilimi hakim olmakla birlikte bugünkü anlık rakamlara bakıldığında ise düne oranla bir yükseliş söz konusu. 9 Şubat anlık ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmelerine göre; 22 ayar bilezik fiyatı 378 liradan işlem görürken tam altın ise 2 bin 680 liradan işlem görüyor.

Giriş Tarihi: 9.2.2021 07:20 ABONE OL
SON DAKİKA | Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 9 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika! Sabah saatleri itibarıyla altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar hakkında sorgulamalar başladı. Koronavirüs salgını süresince önemli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları anlık değişimlere sahip olması nedeniyle sık sık takip edilen ve araştırılan, ekonominin önemli konuları arasında yerini alıyor. Bugün gram altın alış fiyatı; 418 liradan işlem görürken cumhuriyet altını ise 2 bin 778 liradan işlem görüyor. Haftanın ikinci işlem günün Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel altın fiyatları son dakika gelişmelerine göre; bugün genel olarak yükseliş olduğu görülmektedir.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 9 ŞUBAT 2021 SALI

9 Şubat 2021 anlık ve güncel altın fiyatları bilgisine göre; bugün gram altın 418 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 682 liradan işlem görmektedir.

Canlı ve güncel altın fiyatları ise şu şekilde;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 378,50

SATIŞ: 407,14

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.792,00

SATIŞ: 2.829,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.778,00

SATIŞ: 2.820,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.680,60

SATIŞ: 2.733,72

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.363,00

SATIŞ: 1.384,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 682,00

SATIŞ: 694,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 418,34

SATIŞ: 418,44

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SON DAKİKA | Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 9 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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