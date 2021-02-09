“Yarı mekanize sayesinde iş kazaları yaşanmayacak”

Türkiye Taşkömürleri Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Zonguldak'ın Kilimli İlçesine bağlı Gelik Beldesinde bulunan Akkurt Madenciliğin uyguladığı esnek yarı mekanize tahkimat sistemini yerinde inceleyerek, madene indi.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu beraberinde, Genel Müdür yardımcısı İsmail Güner ve Şube Müdürleri ile yaptığı incelemede, esnek yarı mekanize tahkimat sisteminin kurulmasıyla birlikte iş kazalarının yaşanmayacağını ifade etti.

Akkurt madenciliğin kurduğu esnek yarı mekanize tahkimat sistemini yerinde inceleyen TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Akkurt madenciliğin sahipleri Alaattin Kurnaz ve Hacı Ahmet Kurt'tan bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, ''Yıllardır bütün sempozyonlarda seminerlerde uluslararası sempozyumlarda Zonguldak havzasında genel bir tanı vardı. Çok fazla teknolizmaya uğramış dolayısıyla mekanize ekipmanlar burada uygulanamaz şeklinde bir tanı vardı. Tabi bunun ilk kırılması 2013 yılında Amasra'ya alınan tam mekanize şifti oldu" diyerek şunları söyledi:

"BURADAKİ MEVCUT UYUMU GÖRECEĞİZ"

"Ondan sonra 2016 yılında Üzülmez'de şu anda kurum olarak 2017 yılında göreve geldiğimde 100 metreydi. 2020 yılı itibariyle 700 metre. 2021 olarak biz bunu kurum olarak 1 kilometreye çıkaracağız. Burada etkin faktörler bir damar kalınlığı, iki damar eğimliği ve sonra da damar taşındaki mevcut yapı. Bu mekanizmayı çalıştıracak olan arkadaşlar sıfır kaza hedefini koyabilir. Bu sıkı kaza hedefi de tutar.

Bizim buraya bugün geliş amacımız hem arkadaşların kurduğu sistemi yerinde görmek. Birde aynı damar derinliği ile ilgili şu an Üzülmezde projemiz var. Buradaki mevcut uyumu göreceğiz. Uygulayacak arkadaşları getirdik işletme ve müessese müdürleri. Hep beraber ekip olarak göreceğiz. Karşılaştıkları zorlukları göreceğiz. Birbirine cesaret vermek amacımız"

"ÜRETİMİMİZ YÜZDE YÜZ ARTTI

Zonguldak'ın Kilimli İlçesine bağlı Gelik Beldesinde bulunan Akkurt Madenciliğin sahibi Alaattin Kurnaz da yaptığı açıklamada, ''Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürümüz bizleri ziyaret etti. Yarı mekanize ile Kozlu'da üretim hakimdi. Onla yüzde yüz başarı elde edildi. Genel Müdürümüzde bizlere yardımcı oldu. Bu sektörün kurtulması bu esnek makinenin Zonguldak havzasına taşkömürüne rödevans işletmesine damar yapımıza çok uygun olduğunu görüyorum. 3 ayda üretimimiz yüzde yüz arttı. İş güvenliğinde herhangi bir kazamız yok. Ahşap direk bir tane kullanmıyoruz. Maliyetimizin 2 yılda dönüşü olacak. Bu havzanın bana göre kurtulmasını bu esnek makine sağlayacak" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve beraberindekiler ve Akkurt Madenciliğin sahibi Alaattin Kurnaz ve Ahmet Kurt ile toplu halde fotoğraf çektirmelerinin ardından ocağa indiler.