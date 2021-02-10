Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 22 ayar bilezik fiyatları! 10 Şubat 2021 Çarşamba 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?

fiyatları! 10 Şubat 2021 Çarşamba ne kadar oldu?

Piyasaların kalbinin attığı ’dan altın fiyatları son dakika gelişmeleri gelmeye devam ederken fiyatları araştırılıyor. Yatırımcısını yakından ilgilendiren altın fiyatları alış ve satış rakamları sürekli güncellenirken 22 ayar bilezik modelleri genellikle takı amaçlı alınıyor. Gün içinde kuyumcuya gidilmeden önce ne kadar sorusuna yanıt aranırken canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 10.2.2021 15:08 ABONE OL
22 ayar bilezik fiyatları! 10 Şubat 2021 Çarşamba 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Bilezik alış satış işlemi yapacak vatandaşlar 22 ayar bilezik fiyatları ile ilgili son rakamları merak ediyor. Altın fiyatlarındaki ani değişim nedeniyle de son dönemde 22 ayar bilezik alış ve satış fiyatları da değişim gösteriyor. 10 Şubat Çarşamba Kapalıçarşı şu an itibari ile 22 ayar bilezik alış 378 satış 407 liradan işlem görüyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI!

Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik fiyatları alış ve satış rakamları ile ilgili detaylar şöyle;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 378,7100

SATIŞ: 407,3600

22 AYAR BİLEZİK CANLI RAKAMLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
22 ayar bilezik fiyatları! 10 Şubat 2021 Çarşamba 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA