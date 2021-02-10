22 ayar bilezik fiyatları! 10 Şubat 2021 Çarşamba 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Bilezik alış satış işlemi yapacak vatandaşlar 22 ayar bilezik fiyatları ile ilgili son rakamları merak ediyor. Altın fiyatlarındaki ani değişim nedeniyle de son dönemde 22 ayar bilezik alış ve satış fiyatları da değişim gösteriyor. 10 Şubat Çarşamba Kapalıçarşı şu an itibari ile 22 ayar bilezik alış 378 satış 407 liradan işlem görüyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI!

Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik fiyatları alış ve satış rakamları ile ilgili detaylar şöyle;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 378,7100

SATIŞ: 407,3600

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