Gram gram zamma devam

Ticaret Bakanlığı'nın 81 ilde marketlere yaptığı yoğun denetimlerle zamlarına zoraki fren yapan marketler, gramaj hilesini ise sürdürüyor. Online satış kanallarında 'büyük indirim' başlıklarıyla duyurulan birçok üründe gram eksilttiği görülen marketlere vatandaşlar öfke kusuyor. Sosyal medya ve şikâyet sitelerine onlarca yorum yapan vatandaşlar, "Hem zam yapıyor hem gramı düşürüyorsunuz. Gram hileleriyle vatandaşı kandırıyorsunuz. Vatandaşın ahını alıyorsunuz" şeklinde tepkilerini dile getiriyor.Vatandaşların fotoğraflarla da belgelediği hilelerde en çok dikkat çeken marketlerin yağda yaptığı aldatmacalar... Aşırı zam yaptıkları gerekçesiyle tepki çeken marketler, 5 yerine 4 kilogramlık ürünleri öne çıkararak sanki indirime gidilmiş algısı yaratıyor. 1 kilogramlık peynir, kaşar, yoğurdu 900, 800, 700 gramlık paketlerle satışa sunuyorlar. 500 gramlık margarini aynı paketlerde 400 gram olarak rafa koyuyorlar. Gramaj hilesinin en çok yapıldığı ürünlerden biri de çerez ve cipsler. Üç ay öncesine kadar 125 gramı 5 TL'den satılan çekirdekte fiyatı sabit tutan bazı çerez markaları, gramajı ise 85'e düşürmüş durumda. Yine benzer durum cips paketlerinde görülüyor. Ortalama 150 gram olan patates cipsi 115 gramdan satılıyor. Bir diğer hile ise 'L' boy yumurtada. 63-73 gram olması gereken 'L' boy yumurta kutularında 'M' boy olarak geçen ve 50 gramlık yumurtaların olduğunu fotoğraflarla belgeleyen vatandaşlar hilelere öfkeli. Yine çikolata ve bisküvi paketlerinde de hile var. 8 gramlık çikolata 4-5 grama düşürüldü ancak fiyat eskisiyle aynı... Normalde 1 kilogram olarak satılan deterjanlar da aynı fiyattan 900 gramlık ambalaja girdi. 8-10 adetlik bisküviler bile 5-6 adete düştü.TİCARET Bakanlığı'nın gramaj hilesinin önüne geçilmesi için ürün paketine gramı yazma zorunluluğun eklendiğini hatırlatan uzmanlar, "Paketlere düşürülen gramlar eklendi ancak paketin boyu aynı kaldı. Vatandaş da uygun olanı tercih ettiği için hileyi gözden kaçırabiliyor. Öncelik fiyat oluyor" diyor. Gramajı yazmayan firmalara 114 bin TL ceza kesildiğini hatırlatan uzmanlar, şunları anlatıyor: "Ancak söz konusu cezalar çerez parası kalıyor. Ayrıca gramaj pakete yazıldıysa ceza da alınmıyor. İçine konulan ürün düşürülüp gizli zamma devam ediliyor."