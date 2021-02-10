İGA görevlileri, İstanbul Havalimanı'nda doğum yapan anneyi ziyaret etti

Pazar günü, tarifeli uçakla, Rusya'nın Saint Petersburg kentinden Ankara'ya gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda doğum yapan Kabilzhankyzy, bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Kabilzhankyzy ile bebeği sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

İGA Havalimanı İşletmesi görevlileri, tedavisi süren Kabilzhankyzy'i hastanede ziyaret etti.

Ziyarette, anneye altın ile İstanbul Havalimanı özel yolcu programı olan "İGA PASS" üyeliği hediye edildi.

İstanbul Havalimanı'nda ilk doğum... O anları böyle anlattılar

Terminalde doğum yapan anneye İGA'dan ziyaret