İlk ihracat blok treni Rusya’ya ulaştı

TÜrkiyeile Rusya arasındaki ilk ihracat blok treni, Rusya'daki varış noktasına ulaştı. 29 Ocak'ta Ankara'dan yola çıkan, tren, Bakü-Tiflis- Kars (BTK) rotası üzerinden Moskova yakınlarındaki Kaluga Bölgesi'ne vardı. BEKO tarafından üretilen yaklaşık 4 bin beyaz eşyayı, toplam 15 vagona yüklenen 15 konteynerde Rusya'ya getiren tren için düzenlenen karşılama törenininde konuşan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, iki ülke ilişkilerinin önemli bir kısmını ekonomik temasın oluşturduğuna işaret ederek, "Bu ilişkiler her alanda daha da derinleşerek devam etmektedir" dedi.Karşılıklı 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Samsar, "BTK demir yolu aslında İpek Yolu'nun da önemli bir unsuru, bu anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen bu ilk ihracatı karşılamaktan da memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu. Törene katılan Rusya Demiryolları Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergey Pavlov ise Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ihracat blok treninin ikili ticarete önemli katkılarda bulunacağını vurguladı.