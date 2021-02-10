Korsan saldırıları gözleri sigortaya çevirdi

Gine açıklarında, M/V Mozart isimli Türk gemisi, Nijeryalı korsanların saldırısına uğrayınca akıllara sigorta ürünleri geldi. Gine Körfezi'nde korsanlar, geçen yıl 22 ayrı olayda 130 denizciyi kaçırdı. The International Maritime Bureau'nun Korsanlık Raporlama Merkezi, geçen yıl küresel olarak gemilere yönelik saldırıların yüzde 20 artarak 195'e çıktığını ve 135 mürettebatın kaçırıldığını açıkladı. Ayrıca saldırıların yüzde 95'inden fazlası Gine Körfezi'nde oluyor. Her yıl 20 bin fazla gemi Gine Körfezi'ni kullanıyor.Saldırı sayısındaki artış muazzam. O kadar ki, karada günde 2 kaçırılma olayı yaşanırken kasım ve aralık aylarında sekiz gemiden 51 kişi kaçırıldı. Korsanlığın başladığı günlerden bu yana sigorta firmaları bu alanda ürünlerini çıkardı. Yaklaşık 10 senedir bu ürünler satılıyor ancak talep beklendiği gibi değil. Türkiye'de korsanlara karşı sigorta yaptıranların sayısı da neredeyse sıfır. Konu hakkında görüşlerini aldığımız Aon Türkiye Eş-CEO'su Ferhan Özay, "Deniz korsanlığı ürünü aslında baktığımızda 5-10 senedir raflarımızda bulunan bir ürün. Burada asıl önemli olan mürettebat ve olayın sadece denizde olması da gerekmiyor" dedi.Gine ve Hint Okyanusu'nun şu anda dünyadaki en tehlikeli bölgeler olduğunu söyleyen Özay, "Operasyon anlamında çok zor bir durum. Çünkü en tehlikeli iş parayı teslim etmek. Çok riskli olduğu için özel aracılar kullanmak zorundasınız. Eski askerler veya güvenlik şirketleri burada devreye giriyor çünkü gelişmemiş bölgelerde olduğu için fidyeleri dijital ortamda da istemiyorlar. Fiziki olarak nakit parayı götürmek zorundasınız o bölgeye" yorumunu yaptı.Geminin durması, iş kaybı ve çalışanların ferdi kazaları da işin içine girince aslında çok boyutlu bir üründen bahsediyoruz. Türkiye'de bilinçte bir artış var ancak hâlâ sigorta ürünü satışları istenilen düzeyde değil. Para birimi olarak en çok talep edilen yüzde 86 ile yerel para birimi olmuş. Yüzde 11 gibi oran da dolar cinsinden. Çin yuanı ise yüzde 1 düzeyinde.Kaçırılan denizcilerin yüzde 85'i sekiz günden az tutuluyor. Yüzde 8'lik bir kısım ise 8-14 gün arasında alıkonuluyor. Yüzde 3'lük bir kesim ise 15-28 gün arasında tutulurken, 28 günden fazla tutulanların oranı yüzde 3'te kalıyor. Korsanlar tarafından bırakılanların oranı yüzde 49 düzeyinde. Yüzde 42'si ise kurtarılmış durumda. Yüzde 7'lik bir kesim öldürülmüş, yüzde 2 de kaçmayı başarmış.İspanya 23.55Güney Afrika 11.74Malezya 11.71Venezuella 10İspanya 5.6Belçika 5.44Haiti 5Libya 5Mozambik 5