Kovid, hayat sigortasını uçurdu

AvivaSA, 2020 yılı finansal sonuçlarına göre hayat branşında sektör ortalamasının üzerinde büyüyerek net kârını yüzde 36 artırdı. 2020 yılsonu net kârı 350 milyon TL şeklinde gerçekleşti. AvivaSA, otomatik katılım dahil toplam BES'te, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 büyümeyle 30.5 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaştı.Hayat branşında 2019 yılına göre yüzde 40 büyümeyi yakalayan firmanın, hayat ve ferdi kaza prim üretimi ise yüzde 35 artarak 1 milyar 332 milyon TL'yi aştı.2020 yılını Kovid-19 salgınına rağmen özel sektörde fon büyüklüğü açısından sektör lideri olarak kapatma başarısını gösterdiklerini belirten AvivaSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, şunları söyledi: "Pandemi sürecinde toplumda tasarruf bilinci önemli şekilde arttı. Bu durum tüketicilerin hayat sigortası ve BES'e yönelmesini sağladı. Biz de bu süreçte hayat branşında önemli bir ivme yakaladık. Hayat branşında çok önemli bir başarı yakalayarak yüzde 40 büyüdük, ilk 5 şirket içinde yer almayı başardık. Bunun yanı sıra pandemi dolayısıyla zor durumda kalan ve hayat sigortası poliçelerini ödeyemeyen müşterilerimizin poliçelerinin iptal edilmemesini sağladık. Katılımcı sayımız 697 bini aşarken, fon büyüklüğümüz 30 milyar TL'nin üzerine çıktı. 2021 yılında da BES'te fon büyüklüğü açısından özel sektör şirketleri arasındaki liderliğimizi korurken, hayat sigortasında da 2020 yılında olduğu gibi sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi hedefliyoruz."