E-Ticaret ve online giyim platformu Modanisa, çalışanlarını şirkete hissedar yaptı. Çalışanlara ayrılan ve şu andaki tahmini toplamı 8 milyon TL'yi geçen hisselerin 5 yıl içinde 10 kat yükselen bir değere ulaşması bekleniyor. 5 kıtada 140 ülkeye gönderim yapan, 6 dilde hizmet veren ve yıllık 200 milyon ziyaretçiye ulaşan Türkiye'nin ilk uluslararası e-ticaret ve online giyim platformu Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Kerim Türe, kuruldukları 2011'den bu yana çok önemli bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu büyümede Modanisa çalışanlarının emeğinin çok önemli olduğunu ve bu nedenle yaşadıkları büyümeden çalışanların da pay alması gerektiğini düşündüklerini söyleyen Türe şunları kaydetti: "Çalışan Hisse Havuz Programı, dünyanın birçok ülkesinde görmeye, duymaya alıştığımız bir durum. Çalışanları şirketin geleceğine ve hayallerine ortak eden, mutluluğunu ve bağlılığını artıran bu uygulama ise ne yazık ki ülkemizde kurumsallaşmış bir program değil. 10. yılımıza girerken Modanisa olarak bu alanda öncü olmaktan gurur duyuyoruz."