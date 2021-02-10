Pandemiye aldırmadı dört rekor birden kırdı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumluğunda yönetilen Erciyes Anadolu Holding, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına rağmen 2020'de rekorlara imza attı. Cirosunu yüzde 21.5, kârını yüzde 67 artırdı. Hem çalışan hem de mağaza sayısında rekor artış yaşadı. Bellona, İstikbal ve Mondi markalarındaki üretim ve satış fonksiyonlarını ayıran, Boyteks'ten dört marka çıkaran holding, 2020'de adeta bir dönüşüm hikâyesi yazdı.TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İstanbul'da basın toplantısı düzenledi. Holdingin 2020 yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Gülal, salgının tüm olumsuz şartlarına rağmen 2020'yi yüzde 22 büyümeyle kapattıklarını belirterek, "4 yıl önce devraldığımızda 8.4 milyar TL olan aktif büyüklük yüzde 89 artışla 16 milyar TL'ye çıktı. Özkaynaklar 6.4 milyar TL'den 11 milyara ulaştı. Yüzde 69 seviyesinde bir büyüme yakaladık. Devirde 5.1 milyar TL olan ciromuz da yüzde 167 artışla 13.6 milyar TL'ye çıktı. Bu şirketler bugün itibarıyla dünden daha kuvvetlidir. Bu süreçte 383 milyon dolarlık banka borcuyla devralınan şirketin borç yükü de hafifledi. Dört yıllık dönemde 286 milyon dolarlık banka kredisi ödenirken, 159 milyon dolar olan mevduat oranı da 323 milyon dolara yükseldi" dedi. Erciyes Anadolu Holding'in faaliyet alanları ile başarılı çalışmalarına ek olarak enerji sektöründe yaptığı yatırımlarla da öne çıktığını anlatan Gülal, mevcut 250 megavatlık kurulu gücün yatırımları süren yeni enerji santralleri ile toplam 499 megavata çıkacağını belirtti. Holdingin Antalya Akseki GES, Van Arısu GES, SİBEL RES (İzmir) ve Ömerli RES (İstanbul) gibi yatırımları ile katma değer üretmeye devam ettiğini kaydeden Gülal, şunları anlattı: "Bu projeler için planlanan yatırım tutarı 318.3 milyon dolar. Bu tutarın yüzde 81'ine denk gelen 260 milyon dolarlık kısmı TMSF döneminde gerçekleşti. 2019 yılı enerji üretimi 590 bin 919 megavat olan holding, yeni yatırımlarla üretimini 793 bin megavat daha artırarak, 1.3 milyon megavat seviyesine çıkaracak. Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrallerinden birisi olan Van Arısu GES'in açılışını da yaz aylarında yapmayı planlıyoruz."TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, fon bünyesindeki şirketlerin olası satışına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: "Bu konuda hukuki süreç şöyle; eğer şirketlerin ekonomik devamında bir tehlike söz konusuysa satışı gündeme gelebilir. Ama Erciyes Anadolu Holding sürekli artan bir kârlılık içinde olması nedeniyle şu an satışı mümkün değil. Hukuki süreçlerin tamamlanması halinde gündeme gelebilir. Dosya Yargıtay aşamasında. Hukuki süreç tamamlanırsa halka arz veya satış gündeme gelir. Holdingdeki bölünmeyi satışa hazırlık olarak yapmadık. İdari olarak holdingin böyle bir yapılanmaya ihtiyacı vardı. Üretim ve satış fonksiyonu çok karışıktı."ERCİYES Anadolu Holding'de ve TMSF kayyumunda yönetilen diğer şirketlerde küçük hissedarların bulunduğunu hatırlatan Gülal, "Hukuki olarak eski sahiplerine bir kâr dağıtımı yapmak söz konusu olamayacağı için terör aidiyeti ve iltisaklı olmayan küçük hissedarlar bu süreçten zarar gördüler, kabul ediyoruz. Bununla alakalı bir yasa çalışması hazırlığımız var. İnşallah önümüzdeki dönemde bunu yasal hale getirip bu mağduriyetleri gidermek istiyoruz" diye konuştu.ÖNCEKİ gün FETÖ'nün üç numaralı ismi Ali Çelik'e ait şirketde kayyumun kaldırılması ve daha sonra bu konuda geri adım atılmasını da değerlendiren Gülal, "Ali Çelik denilen zat, örgütün en önemli şahıslarından biri. 861 adet ByLock görüşmesi tespit edilmiş. Kendisi yurtdışına kaçmış. Bu şirketle ilgili iade kararı verilmişti. TMSF olarak bu kararla ilgili gerekli başvuruyu yaptık, şirketler yeniden fona iade edildi" dedi.