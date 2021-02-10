SON DAKİKA | Altın fiyatları son ayların en düşük seviyelerinde seyrediyor! 10 Şubat tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika canlı rakamlar küçük veya büyük ölçekli fark etmeksizin yaşadığı düşüş sonrası milyonlarca yatırımcının gündemindeki yerini almaya başladı. Serbest piyasalardan gelen Çeyrek, yarım, tam, gram, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatı ve ons fiyatı gibi sarı metalin güncel verileri bu noktada merak konusu haline gelirken "bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusu da bu noktada yanıt arıyor. İşte altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI SON AYLARIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE ULAŞTI!

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları Şubat ayında grafiğinde yaşadığı düşüş seyrini devam ettiriyor. Bu kapsamda serbest piyasalardan sabah saatlerinde gelen bilgiye göre; gram 418, çeyrek 683, yarım altının ise bin 366 TL'den işlem gördüğü bildirildi…