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| son ayların en düşük seviyelerinde seyrediyor! 10 Şubat tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatlarındaki gelişmeleri milyonların gün içerisinde takip ettiği konular arasında yerini alıyor. 10 Şubat bugün sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen verilere göre altının gram fiyatının 418 TL’den işlem gördüğü ifade edilirken öte yandan çeyrek fiyatının ise 683 TL bandında seyrettiği kaydedildi. grafiğinde son ayların en düşük seviyesine geldiği gözlemlenirken yatırımlarını yönlendirebilmek amacıyla binlerce vatandaş “10 Şubat bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?” sorusuna dair son dakika verilerini araştırıyor.

Giriş Tarihi: 10.2.2021 07:04 Son Güncelleme: 10.2.2021 07:04 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları son ayların en düşük seviyelerinde seyrediyor! 10 Şubat tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika canlı rakamlar küçük veya büyük ölçekli fark etmeksizin yaşadığı düşüş sonrası milyonlarca yatırımcının gündemindeki yerini almaya başladı. Serbest piyasalardan gelen Çeyrek, yarım, tam, gram, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatı ve ons fiyatı gibi sarı metalin güncel verileri bu noktada merak konusu haline gelirken "bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusu da bu noktada yanıt arıyor. İşte altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI SON AYLARIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE ULAŞTI!

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları Şubat ayında grafiğinde yaşadığı düşüş seyrini devam ettiriyor. Bu kapsamda serbest piyasalardan sabah saatlerinde gelen bilgiye göre; gram 418, çeyrek 683, yarım altının ise bin 366 TL'den işlem gördüğü bildirildi…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 379,65

SATIŞ: 408,33

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.368,00

SATIŞ: 1.393,00

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ATA ALTIN

ALIŞ: 2.800,00

SATIŞ: 2.841,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.793,00

SATIŞ: 2.835,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.367,00

SATIŞ: 1.393,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 418,43

SATIŞ: 418,52

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 684,00

SATIŞ: 698,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.693,83

SATIŞ: 2.749,14

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SON DAKİKA | Altın fiyatları son ayların en düşük seviyelerinde seyrediyor! 10 Şubat tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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