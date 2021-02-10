Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek bugün ne kadar?

Kapalıçarşı’dan ile ilgili gelen haberleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl ciddi yükseliş yaşayan altın, Kasım ayında gelen aşı haberleri ile düşüş yaşadı. Bu noktada altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yatırımcısından meraklısına pek çok kişi tarafından araştırılıyor. 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları dün akşam saatlerinden beri ufak çaplı bir yükseliş yaşıyor. Gram altın ise 417 lira civarından işlem görüyor.

Giriş Tarihi: 10.2.2021 18:40 Son Güncelleme: 10.2.2021 18:40 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler yatırımcısından meraklısına pek çok vatandaşın yakın takibinde bulunuyor. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Haftaya düşüş ile başlayan altın fiyatları bugünü ufak bir yükseliş ile kapattı. Gram ve çeyrek altın ne kadar sorusu ise ekonomi kategorisinde gündemin ilk sırasında yer alıyor.

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI (10 ŞUBAT)

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayında nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 10 Şubat 2021 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 378,46

SATIŞ: 407,10

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.363,00

SATIŞ: 1.397,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.791,00

SATIŞ: 2.834,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.790,00

SATIŞ: 2.832,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.363,00

SATIŞ: 1.396,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 417,31

SATIŞ: 417,40

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 681,00

SATIŞ: 702,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.689,77

SATIŞ: 2.744,46

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA