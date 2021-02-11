Bakan Varank TOGG inşaat sahasını inceledi

Gemlik'te 1 Milyon 200 Bin metrekarelik alanda süren fabrika inşaat çalışmaları tün hızıyla sürerken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte inşaat alanına giden Bakan Varank'a Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, Ticaret Borsası Başkanı Özden Beki ile TOGG yetkilileri eşlik etti.

DEV TESİS HIZLA YÜKSELİYOR

Türkiye'nin yerli otomobilinin üretileceği dev tesisin alt yapı çalışmalarında 550 Bin metrekarelik alanda kazı ve 225 bin metrekarelik alanda ise dolgu çalışması yapıldı.

Şantiye sahasında şuana kadar toplam 30 Bin 900 adet zemin güçlendirme kolonu monte edildi. Boya, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları da tamamlandı. Üst yapı inşaat çalışmaları için istihdam edilecek olan Bin 500 kişi için 9 adet yatakhane ile 350 kişilik yemekhane hazırlandı.

EN AKILLI OTOMOBİL OLACAK

Teknolojik alt yapısı her geçen gün biraz daha güçlendirilen TOGG bu sayede konfor ve güven konusunda emsallerinin en iyisi olacak. Bu noktada atılan en önemli adımlardan biri de TOGG ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında yapılan meteorolojik verilerin paylaşımına ilişkin protokol oldu. Uygulama sayesinde araç anlık hava durumu gözlemlerini, saatlik tahminleri ve meteorolojik uyarıları gidilecek rota boyunca hava durumunu, hava durumuna göre rota tercihlerini, güzergah boyunca meteorolojik şartlara göre risk değerlendirmesi ve uygun kıyafet önerilerine kadar tüm verileri sürücü ile paylaşacak.