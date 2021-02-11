Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Cumhur İttifakı'ndan esnafa pandemi desteği

Cumhur İttifakı'ndan esnafa pandemi desteği

'da Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında olumsuz etkilenen kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, internet kafe ve elektronik oyun salonu işletmecilerine maddi yardım, belediyeye ait binalarda kiracı olan esnafa kira desteği yapılması ve arıcılara arı ve arılı kovan desteği sağlanması yönünde mecliste ortak karar aldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 11.2.2021 16:08 ABONE OL
Cumhur İttifakı'ndan esnafa pandemi desteği

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Cumhur İttifakı'nın Adana'nın ve Adanalının yararına olan konularda duyarlılık göstermeye devam ettiğini söyledi.

KİRA DESTEĞİ

Meclisin Şubat ayı oturumunun son günün de alınan kararlar, belediyeye ait taşınmazlarda kiracı olarak faaliyet gösteren esnafa, salgına karşı alınan önlemlerden etkilenme durumlarına göre, kira indirimi veya ertelemesi, faaliyette bulunmadıkları aylara ait kira bedellerinin tahsil edilmemesi, kira sözleşmesinin sürelerinin uzatılması gibi yardımları kapsıyor. Kovid -19 salgını sürecinde salgının yayılımını azaltmak adına faaliyetleri genelge ile durdurulan kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, internet kafe ve elektronik oyun salonu işletmecilerine bin lira (1.000,00 TL), çalışanına beş yüz lira (500,00 TL) yardım yapılmasını içeriyor.

ARICILARA DESTEK

Kozan'ın Çamlarca ve Çürüklü mahallelerinde geçtiğimiz yıl çıkan orman yangının da arıları ve kovanları yanan 14 arı yetiştiricisine zararlarının yüzde 25'i oranında acilen arı ve arılı kovan desteği sağlanmasını kapsıyor.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhur İttifakı'ndan esnafa pandemi desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA