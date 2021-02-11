Cumhur İttifakı'ndan esnafa pandemi desteği

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Cumhur İttifakı'nın Adana'nın ve Adanalının yararına olan konularda duyarlılık göstermeye devam ettiğini söyledi.

KİRA DESTEĞİ

Meclisin Şubat ayı oturumunun son günün de alınan kararlar, belediyeye ait taşınmazlarda kiracı olarak faaliyet gösteren esnafa, salgına karşı alınan önlemlerden etkilenme durumlarına göre, kira indirimi veya ertelemesi, faaliyette bulunmadıkları aylara ait kira bedellerinin tahsil edilmemesi, kira sözleşmesinin sürelerinin uzatılması gibi yardımları kapsıyor. Kovid -19 salgını sürecinde salgının yayılımını azaltmak adına faaliyetleri genelge ile durdurulan kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, internet kafe ve elektronik oyun salonu işletmecilerine bin lira (1.000,00 TL), çalışanına beş yüz lira (500,00 TL) yardım yapılmasını içeriyor.

ARICILARA DESTEK

Kozan'ın Çamlarca ve Çürüklü mahallelerinde geçtiğimiz yıl çıkan orman yangının da arıları ve kovanları yanan 14 arı yetiştiricisine zararlarının yüzde 25'i oranında acilen arı ve arılı kovan desteği sağlanmasını kapsıyor.