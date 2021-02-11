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! ’dan güncel ve canlı : 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ciddi bir yükseliş yaşamış daha sonra Kasım ayında gelen aşı haberleri ile düşüşe geçmişti. Hareketliliğin devam ettiği bugünlerde, yatırımcılar altın fiyatları ne kadar sorusunu gün içerisinde araştırıyor. Bu haftaya da düşüşle başlayan altının gram fiyatı bugünü 415 lira civarından kapattı. Öte yandan 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatlarında da düşüş devam ediyor.

Giriş Tarihi: 11.2.2021 18:57 Son Güncelleme: 11.2.2021 18:57 ABONE OL
SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler yatırımcısından meraklısına pek çok vatandaşın yakın takibinde bulunuyor. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Haftaya düşüş ile başlayan altın fiyatları bugünde bu eğilimini sürdürüyor. Gram ve çeyrek altın ne kadar sorusu ise ekonomi kategorisinde gündemin ilk sırasında yer alıyor.

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI (11 ŞUBAT)

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayında nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 11 Şubat 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 376,99

SATIŞ: 405,56

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.358,00

SATIŞ: 1.391,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.781,00

SATIŞ: 2.833,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.768,00

SATIŞ: 2.810,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.358,00

SATIŞ: 1.391,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 415,90

SATIŞ: 415,99

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 679,00

SATIŞ: 700,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.672,20

SATIŞ: 2.727,10

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SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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