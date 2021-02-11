Kayseri’nin en büyük biyogaz santrali kuruluyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, biyogaz ve tarım konularında kararlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek "kazan kazan" politikasıyla çevre ve yeraltı sularının kirlenmesinin önüne geçilmesini hem de enerji ve tarım projesiyle ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

KAYSERİ'NİN EN BÜYÜK BİYOGAZ SANTRALİ OLACAK

Biyogaz santrali çalışmaların tamamlanarak imza aşamasına geldiğini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Beydeğirmeni Besi Bölgesi'ne ilk fazda kurulması planlanan 4.5MW biyogaz tesisi ve 4.5MW hibrid güneş santrali ile sonrasında projeye entegre olarak 45 bin ton kapasiteli gübre tesisi, 80 dönüm biyogaz ve sera tesisi kurulacak." dedi.

20 MİLYON METREKÜP DOĞALGAZ REVERVİNE EŞ DEĞER ÜRETİM YAPACAK

Kayseri'nin en büyük dönüştürülebilir enerji ve tarım projesi bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Bu yatırım ile ilk etapta kurulacak olan 4.5MW'lık biyogaz tesisimizle hayvansal atıkları dönüştürerek biyogazdan elektrik üreteceğiz. Bu yapılan yatırımla 15 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak ve yıllık 20 milyon metreküp doğalgaz rezervine eş değer üretim ile ülkemizin cari açığına katkı sağlayacağız. Projenin 2. fazı gerçekleştiğinde ise kurulacak olan 45 bin ton kapasiteli organomineral gübre fabrikası ile beraber Kayseri'nin gübre ihtiyacı karşılanacak ve yine kurulacak olan 80 dönüm sera ile bölgede 400'e yakın kadın çiftçiye istihdam sağlanacak" diye konuştu.