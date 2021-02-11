Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Milyonlarca vatandaş merak ediyor...

Kısa Çalışma Ödeneği uzunca bir süredir vatandaşlara sağlanmaya devam ederken her ayın 5'inde hesaplara yatırılıyor. Son olarak Resmi Gazete üzerinden yayımlanan kararda bu ödeneğin 17 Ocak tarihinden itibaren yeniden uzatıldığı ifade edilmişti. Bu anlamda "Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Ödenekten faydalanan vatandaşlar Kısa Çalışma Ödeneği'nin ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Pandemi sürecinde birçok işçi ve işveren ekonomik anlamda negatif yönlü etkilenmiş ve bu anlamda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birçok ödenek sağlamıştı. Bu ödeneklerden biri olan Kısa Çalışma Ödeneği süresinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.