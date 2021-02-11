Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Milyonlarca vatandaş merak ediyor...

Kısa Çalışma Ödeneği uzunca bir süredir vatandaşlara sağlanmaya devam ederken her ayın 5'inde hesaplara yatırılıyor. Son olarak Resmi Gazete üzerinden yayımlanan kararda bu ödeneğin 17 Ocak tarihinden itibaren yeniden uzatıldığı ifade edilmişti. Bu anlamda "Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Ödenekten faydalanan vatandaşlar Kısa Çalışma Ödeneği'nin ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Pandemi sürecinde birçok işçi ve işveren ekonomik anlamda negatif yönlü etkilenmiş ve bu anlamda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birçok ödenek sağlamıştı. Bu ödeneklerden biri olan Kısa Çalışma Ödeneği süresinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı.
Cumhurbaşkanlığının "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı,17 Ocak 2021'ten itibaren 2 ay daha uzatıldı.
BAKAN SELÇUK AÇIKLADI!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
"Ocak Ayına İlişkin Ödemeler 5 Şubat 2021 Tarihinde Yapılacak"
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.