Kocasinan’da kentsel dönüşüm yatırım maliyeti 300 milyon lira

Basın mensupları ve meclis üyelerini Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Salonu'nda misafir eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle ilgili yapılan hizmetleri ve yapılacak olan projeleri slayt gösterisi eşliğinde anlattı.

"KOCASİNAN, KAYSERİ'NİN YENİ YÜZÜ OLACAK"

Yapılan hizmetlerle Kocasinan'ın çehresini değiştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikle kentsel Dönüşüm kapsamında kanuni olarak belediyelerin önünü açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. İlk önce sahada kentsel dönüşüm projelerini vatandaşlarımıza bizzat yüz yüze anlatarak geçirdik. Her mahallemizde olduğu gibi Yunus Emre'de de vatandaş anlaşmaları ve köhne binaların yıkımıyla bu aşamaya geldik. 6 blok tamamlamış olduğumuz mahallede Sayın Bakanımızın katılımıyla Türkiye'de ilk defa noter huzurunda 336 konutun dijital ortamda kura çekimiyle hak sahiplerini belirledik. Huzurlu yuvalarda hemşehrilerimizin yaşamaları için dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2015 yılında dönüşüm çalışmalarına başladığımız Yunus Emre'de, 2019 yılında dönüşüm konutlarının temelleri atıldı ve pandemi koşullarına rağmen 6 blok inşaatı tamamlandı ve konutları erken bitirmemize rağmen hak sahiplerinin taleplerine göre teslime edeceğiz. Buraya ayrıca sosyal tesis kazandıracağız." ifadelerine yer verdi.

"DÖNÜŞÜMLE ŞEHRİN GELECEĞİNİ GARANTİYE ALIYORUZ"

Ahievran bölgesinde ise hızlıca dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ahievran'ın Yavuzselim tarafı 72 konutu tamamladık ve buraya yol yaptık. Bu bölgenin özellikle sağlık ocağı talebi vardı ve dönüşümle sağlık ocağı kazandırdık. İlk anahtar teslimi yaptığımız Ziyagökalp kentsel dönüşümde ise bir yandan teslim ettiğimiz konutlar var ve diğer yandan ise devam eden konutların inşaatı yükseliyor. 2021 yılı yatırım programında yapacağımız Bağdat Caddesi ile Bekir Yıldız Bulvarı'nda yeni yol çalışmasıyla Bağdat Caddesi direk karşıya bağlanacak. Ayrıca Dicle Caddesi'nin devamı olan Osman Kavuncu Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarını birbirine bağlayan kısım tamamlanarak, yeni bir aks ile kesintisiz bir ulaşım sağlayacağız. Kocasinan'ın kurucu Başkanı Sayın Ali İhsan Alçı Bey'in ismini burada yaşatacağız. Oto Hurdacılar Sitesi tarafı da dönüşümle yeni çehreye kavuşuyor."

"BÜTÜN GAYRETİMİZ, VATANDAŞLARIMIZIN DUASINI ALABİLMEK İÇİNDİR"

Kentsel dönüşümü anlatırken duygusal anlar da yaşayan Başkan Çolakbayrakdar, "Dönüşüm çalışmalarından biri olan Uğurevler 'in beklentisi ise bir okul yapılmasıydı ve okulun temellerini attık. Burada da hızlı bir şekilde dönüşüm gerçekleştiriyoruz. 2021 yılı içerisinde okulu, eğitim öğretim dönemine yetiştirmeyi planlıyoruz. Seyrani Mahallemizde ise 2015 yılında dediğimiz Bekir Yıldız Bulvar kısmını dönüşümle açtık. Şükür Allah'a ne dediysek yaptık. Ayrıca buraya bir okul kazandırıyoruz. Kuşçu bölgesindeki dönüşüm ise sosyal bir dönüşümdür. Vatandaşlarımızın burada keyifle vakit geçirecekleri sosyal alanlar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 825 konutu teslim ettik. Kentsel dönüşüm toplam yatırım maliyeti 300 Milyon Türk Lirasıdır." diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, "Yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarıyla şehrin geleceğini garantiye alıyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.