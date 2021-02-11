Rusya ve Libya’nın elması Kayseri'den

Yahyalı ilçesini ziyaret eden Kayseri tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Türkiye'nin elma ihtiyacının yüzde 6,7'sinin Kayseri7den karşılandığını söyledi. Yahyalı İlçesindeki Kırsal Kalkınma Desteklemesi ile kurulan soğuk hava deposu ve elma paketleme tesisini ziyaret eden Şahin, depo ve paketleme tesisinin mevcut durumu, elmanın iç piyasaya arzı ve ihracat çalışmaları noktasında işletme sorumlusundan bilgi aldı.

Tesiste 10 bin tonluk bir kapasiteyle çiftçilere hizmet verildiğini belirten İl Müdürü Mustafa Şahin;"Tarım Bakanlığı olarak uygulamaya koyduğumuz destek ve hibe programları bu tür tesislerin kuruluşuna önemli ölçüde katkı sağlıyor. Hali hazırda Yahyalı ilçemizden Rusya' ya 4 bin tonluk elma ihracatının gerçekleştirilecek. Bu tesiste haftalık 10 konteynerlik ürün ihracata hazır hale getirecek" diye konuştu.