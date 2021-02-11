Sakarya Büyükşehir’den esnafa destek paketi!

Covid-19 hayatı olumsuz etkilemeye başladığı 11 Mart 2019 tarihinden itibaren kurduğu özel ekiplerle Sakarya'nın 16 ilçesinde Pandemi mücadelesine başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi çalışmaları sahada sürdürüyor. İl genelinde "çalmadık kapı kalmayacak" anlayışıyla gezen ekipler vatandaşlara maske, dezenfektan ve Koronavirüsle mücadele broşürleri dağıtmaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından bizzat yakından ve dijital ortamda takip edilen çalışmalar kapsamında ekipler son olarak Adapazarı'nda yüzlerce esnafa maske, dezenfektan, hijyen seti ve uyarı broşürleri bulunan paketleri ulaştırdı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan maske üretim tesisinde üretilen ve vatandaşa dağıtılan maske sayısı ise 9 milyonu geçti.



Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması için bir kez daha Sakarya halkını uyaran Başkan Yüce, "Vatandaşlarımızı 'eğer sen yoksan bir kişi eksiğiz' anlayışını sürekli anlatıyoruz. Bizde bu anlayışla geçen yıl başlattığımız çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Bir yandan maske üretirken bir yandan hijyen paketlerimizi esnafa, halkımıza dağıtıyoruz. Pandemi nedeniyle bunalan hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.