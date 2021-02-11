SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Şubat 2021 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika bilgisine göre; bugün anlık olarak bir düşüş eğilimi söz konusu. Haftaya düşüş ile başlayan altın fiyatları bugün de aynı oranda seyrederken alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olarak görülen gram altın fiyatı 416,73 liradan işlem görürken ata altın ise 2.786,00 liradan işlem görmektedir. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri burada!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 11 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şu şekilde;