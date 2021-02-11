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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Şubat 2021 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

| ne kadar oldu? 11 Şubat 2021 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın dördüncü işlem gününde Kapalıçarşı’dan ile ilgili gelen haberleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alan sarı metal alış ve satış fiyatları özellikle koronavirüs salgını süresince büyük önem taşıyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle anlık rakamlar bu noktada önem kazanırken canlı ve güncel rakamların takibi sabah saatleri itibarıyla başladı. Hal böyle olunca; altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı da önem kazanıyor. 11 Şubat 2021 Perşembe altın fiyatları son dakika bilgisine göre; bugün 22 ayar bilezik fiyatı 377,70 TL’den işlem görürken tam altın fiyatı ise 2.689,77 liradan işlem görüyor.

Giriş Tarihi: 11.2.2021 07:07 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Şubat 2021 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika bilgisine göre; bugün anlık olarak bir düşüş eğilimi söz konusu. Haftaya düşüş ile başlayan altın fiyatları bugün de aynı oranda seyrederken alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olarak görülen gram altın fiyatı 416,73 liradan işlem görürken ata altın ise 2.786,00 liradan işlem görmektedir. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri burada!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 11 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şu şekilde;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 377,82

SATIŞ: 406,43

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.787,00

SATIŞ: 2.830,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.790,00

SATIŞ: 2.832,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.689,77

SATIŞ: 2.744,46

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.362,00

SATIŞ: 1.395,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 681,00

SATIŞ: 702,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 416,94

SATIŞ: 416,85

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SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Şubat 2021 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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