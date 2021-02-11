Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Şanlıurfa'da

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti. Vali Abdullah Erin tarafından karşılanan Pekcan, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan Valilik makamında ağırlandı. Bakan Pekcan ve Vali Erin, kentteki çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Bakan Pekcan burada yaptığı açıklamada, "Bizim en büyük ticaret ortağımı geçerek büyüme yolunda yürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreci çok temkinli bir şekilde geçiriyoruz. Koronavirüs aşısı yapıldığında inşallah hem sağlık hemde ekonomi alanında ayrışarak büyümeye devam edeceğiz. Esnaf ve sanatkarlarımıza kredi vermiş durumdayız. Geçen hafta açıklandığına göre, esnaf ve sanatkarlarımızın olan borçları faiziyle beraber ötelendi. Pandeminin gelişmesiyle beraber bizde bu yönde adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Esnafımıza üç ay süreyle bin lira gelir kaynağı desteği büyük şehirlerde 750 lira kira kaybı desteği vereceğiz. Yaklaşık 1 milyon 400 esnafımız bundan destekleniyor. Şanlıurfa'dan da 15 bin 842 esnaf başvuru yapmış. 14 milyon 300 bin lirada Şanlıurfa'ya destek gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Şanlıurfa'ya baktığımız zaman son iki yılda 7 milyar ihracat desteği verdiğimizi görüyoruz. İhracat kredileri bakımından 2020 yılında Şanlıurfa'ya 5,7 milyon dolar ihracat desteği verdik. Şanlıurfa ihracatına bakıldığında son üç yılda 150 milyon dolarlık bir ihracat var ki bu ihracatı bugün iş insanlarımızla konuşacağız. Şanlıurfa için çok düşük bir rakam. 81 ilde ihracata ilk adım programımız var. Şanlıurfa'da 513 tespit ettik. Şanlıurfa'da ihracat potansiyeli olduğu halde ihracat yapamayan firmalar var. Bu tespit ettiğimiz firmalara altı ay süreyle eğitim verip bu firmaları ihracata kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.