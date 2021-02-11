Türkiye Avrupa’nın tedarik merkezi olacak

Pandemi döneminde yaklaşık 10 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan züccaciye sektörü hem iç pazarda hem ihracatta büyüme ivmesine girdi. Sektörü Çin'in daha büyük bir rakibi durumuna geldi. Uzaktan eğitim, sokağa çıkma kısıtlamaları ile çocuklar da evde kalınca oyuncak satışında da rekor kırıldı.

Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Gürsel Baran, salgın döneminde "pik" yapan sektörlere dikkat çekti. Başkan Yardımcısı Hazal Ateş'in de aralarında yer aldığı Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) yönetimiyle bir araya gelen 67 meslek komitesinin bağlı bulunduğu ATO'nun Başkanı Baran, satış rekoru nedeniyle oyuncakçıların elinde mal kalmadığına dikkat çekti. Züccaciye sektörünün "yorgunluktan öldük, bu kadar kuyruk, talep olur mu?" dediğini anlatan Baran, "Her bir sektörle yüz yüze temas içindeyiz. Mesela oyuncakçıya gidiyorum; 'Oyuncağımız olsa ciddi satış yapacağız, elimizde mal kalmadı' diyor. Bu dönemde züccaciye, oyuncak, mobilya, konut, otomobil pik yapan sektörler oldu" diye konuştu.

"İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE İŞLER ÇOK İYİ"

İnşaat malzemeleri sektöründe işlerin çok iyi olduğunu belirten Baran, "İnsanlar pandemi sürecinde evlerinde kaldılar. Evde tadilat yaptı insanlar. Devlet düşük faizle konut sattı, bu konutları satanlar inşaat malzemeleri sektörüne yöneldi. İnşaat malzemeleri sektöründe bulamama sıkıntısı var" değerlendirmesini yaptı.

14 ŞUBAT'TA ÇİÇEKÇİLER AÇIK

Ankara'da 14 Şubat için cumartesi ve pazar günü çiçekçilerin hepsinin açılacağını belirten Baran, "Devlet kuralı koyacak ve denetleyecek. Eğer uygulanmıyorsa kurallar, devlet affetmesin. Gıda enflasyonunun birçok nedeni var. Kuraklık var, dünya değişiyor. Yanlış tarım politikalarından da kaynaklı" dedi.

AVRUPA'NIN TEDARİK MERKEZİ OLACAK

Türkiye'nin katma değerli üretim yapması durumunda Avrupa'nın tedarik merkezi olabileceğini söyleyen Baran, şöyle devam etti:

"Bana göre biz buradan ders çıkartabilirsek bu Türkiye'ye inanılmaz, büyük bir kazançtır. Biz üretim üssü olabilirsek, markalarımız olursa, katma değerli üretim yapabilirsek, Avrupa'nın tedarik merkezi olabiliriz. Dünyada söz sahibi ülkelerden biri olabiliriz. Dünyadaki en büyük 10 ekonomi arasına girebilmemiz hayal değil, biz bunları yapabiliriz. Çin'de ciddi sıkıntı var, tedarikini insanlar oraya yönlendirmek istemiyor artık. Çok yol alabiliriz, pozitif yansımaları olabilir ülke ekonomisine.

"KEDİ, KÖPEK SAHİPLENMEDE REKOR KIRILDI

Genel itibariyle tüccarın iyi durumda olduğunu anlatan Baran,"Ancak restoranlar, kafeler, düğün salonları, yurtlar, servisler, turizmciler, seyahat acentaları problemli" dedi. Baran, "Veteriner bir arkadaş bu dönemde 'kedi köpek sahiplenmede rekor kırıldı' diyor. Öyle yoğun talep var, can dost bulamıyoruz diyorlar" diye konuştu.

"KARS KAŞARINI ANLATALIM"

"Elin adamı rokfor peyniri diyor 1.5 milyar dolar gelir elde ediyor" diyen ekledi;"Bizde Kars kaşarının ellide bir kalitesinde değil ama adam anlatmış. Bunların çok daha fazlası bizde var."