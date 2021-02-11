Vakıfbank’tan ekonomiye 523 milyarlık kaynak

VAKIFBANK, 2020'de 699 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı. Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye toplam 523 milyar TL destek sağlayan bankanın net kârı 5 milyar 10 milyon TL oldu. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ekonomide ve sosyal hayatta alışkanlıkların değiştiği pandemi döneminde de Vakıfbank ailesi olarak müşterilerinin yanında olmaya devam ettiklerinin altını çizdi. Üstünsalih, "Ülkemiz için üreten, değer katan, istihdam sağlayan, iş ve emek veren her kesimi var gücümüzle destekliyoruz. Ekonomideki istikrarın devamını temin etme ve milli ekonomimizin hedeflerine ulaşması için sorumluluk alıyoruz. Bu anlayışımızı 2020 gibi zor bir yılda da koruduk" dedi.Vakıfbank'ın toplam nakdi kredilerinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 53.6 artışla 422 milyar TL'yi aştığına vurgu yapan Üstünsalih, toplam aktiflerinin ise yüzde 66.6 artışla 699 milyar TL'ye ulaştığına dikkat çekti. Söz konusu büyüme oranlarının sektör ortalamalarının üzerinde olduğunu söyleyen Üstünsalih, "Böylece 2019'da yüzde 10 olan nakdi kredilerdeki pazar payımız 12'ye çıktı. Toplam aktiflerdeki pazar payımız ise yüzde 11'i geçti" dedi.Fonlama tarafında da başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabana yaygın mevduat hedefimiz doğrultusunda, bu yıl da sektöre hızlı ve yenilikçi çözümler sunmaya devam ettik. Ana fonlama kalemimiz olan toplam mevduatlarımız, bir önceki yıla göre yüzde 64.6 artarak 414 milyar TL'yi aştı. Mevduat büyümemiz de sektör ortalamalarının üzerinde."