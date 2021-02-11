Yarım asırlık mesleğine Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde devam etti

Aslen Trabzonlu olan ve İznik ilçesinde yaşayan Ali Topkara (68), çocukluk çağlarında çırak olarak başladığı ve 55 yıldır sürdürdüğü yorgancılık mesleğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde devam ettiğini belirtti. Bir dönem yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle dükkanını kapatmak zorunda kaldığını belirten Topkara, "Cumhurbaşkanımızın 20 meslek dalının vergiden muaf tutulması kararı sonrası çocuk gibi sevindim. Hemen koşa koşa giderek dükkanımı açtım Allah ondan razı olsun" dedi.

"YÜNLERİN İÇİNDE BÜYÜDÜM"

Yorgancılık mesleğine 13 yaşında çırak olarak başladığını ve tam 55 yıldır yorgan ustalığı yaptığını belirten Topkara, "Ben yünlerin içinde büyüdüm ve yünleri yorganlara ilmek ilmek işleyerek model çıkardım. Çocuklarımızı bu meslekle okutup baş göz edip evlendirdik. Ailemizin geçimini bu meslekle kazandık. Bir dönem çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadım. Vergi borçlarım vardı. Baş edemedim dükkanı kapattım. Cumhurbaşkanımız 20 tane meslek dalını vergiden muaf tuttuktan sonra yeniden bu mesleğe başlayabildi. Allah ondan razı olsun. Memleketimizin başından eksik etmesin" dedi.