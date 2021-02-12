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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 12 Şubat bugün ne kadar?

: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek 12 Şubat bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, serbest piyasaların son işlem gününde yakından takip ediliyor. Hafta başından beri düşüş eğiliminde olan altın, bugün de bu seyrini sürdürdü. Hareketliliğin devam ettiği bugünlerde, yatırımcılar altın fiyatları ne kadar sorusunu gün içerisinde araştırıyor. ’dan gelen son rakamlara göre, gram altın fiyatları bugün 410 lira civarından işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da düşüş yaşıyor.

Giriş Tarihi: 12.2.2021 18:37 Son Güncelleme: 12.2.2021 18:37 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 12 Şubat bugün ne kadar?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hafta başından beri altın gram fiyatında yaşanan düşüş bugün de devam ediyor. Gram altın şu saatlerde 410 lira civarından işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da düşüş yaşıyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI (12 ŞUBAT)

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayında nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 12 Şubat 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

  • Alış: 2.745,00
  • Satış: 2.798,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.735,00
  • Satış: 2.777,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 411,19
  • Satış: 411,29

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.341,00
  • Satış: 1.375,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 670,00
  • Satış: 691,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.636,98
  • Satış: 2.689,26

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 372,45
  • Satış: 400,81

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 12 Şubat bugün ne kadar?
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