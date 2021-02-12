SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 12 Şubat bugün ne kadar?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hafta başından beri altın gram fiyatında yaşanan düşüş bugün de devam ediyor. Gram altın şu saatlerde 410 lira civarından işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da düşüş yaşıyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI (12 ŞUBAT)

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayında nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 12 Şubat 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.