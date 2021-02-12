Daha çok satış için iş zekası yazılımı

EKMOBtamamen Türkiye'de ve yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen teknolojisiyle satış ekiplerine; verimlilik, performans, proaktif yönetim, anlık veri erişimi imkânlarını kolay kullanım deneyimiyle bir arada sunuyor. 400'den fazla kurumsal firmaya bağlı 5 binin üzerinde satış personeline hizmet veren Ekmob, geniş bir coğrafyadaki 54 ülkede faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar 3 turda 1 milyon doların üzerinde yatırım alan şirket, Türk Telekom girişim hızlandırma programı Pilot'un mezunları arasında yer alıyor. Satış ekiplerini veri üzerinden yönetme imkânı veren ve bu yolla tüm süreçlerde yüzde 40'a kadar verimlilik sağlayan Ekmob SFA (Sales Force Automation-Satış Ekibi Otomasyonu), 2021'de odaklandığı alan olan sektörler bazında büyüme hedefliyor. Ekmob SFA, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkelerindeki temsilcilikleriyle büyümesini güçlendiriyor. 6 senelik tecrübenin sonunda satış ekiplerinden gelen büyük veriyle aksiyon alınabilir çıktılar üretmek için gelişmiş görsel raporlar üretebilen Ekmob BI (Ekmob İş Zekâsı) ürünü de şirketin 2021 büyüme stratejisinde önemli yer tutuyor.Ekmob CEO'su Sunay Şener, önümüzdeki dönemde büyüme için vites artırdıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Gündemimizin ilk maddesi, hedef sektörlerimiz olan otomotiv, sigorta ve inşaat malzemeleri odağında orta boy ve büyük ölçekli firmalardan oluşan bir portföy oluşturabilmek. İki yıl önce başlattığımız yurtdışı açılımını Doğu Avrupa ve MENA Bölgesi özelinde yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Hedef ülkelerimiz arasında Polonya, İspanya, Yunanistan ve Bulgaristan da bulunuyor. Kenya, Gana ve Gabon'da münhasır temsilcilik verdiğimiz bayimiz var, o bölgede temsilcilik ile büyüyoruz."