Kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor!

Kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmediği Gaziosmanpaşa'da hak sahipleri konutlarına kavuşmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle Yıldıztabya Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 244 konut için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi Davet Salonunda gerçekleştirilen kura çekimine İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü ve hak sahibi vatandaşlar katıldı. Programda hak sahipleri, yatay mimaride inşa edilmiş, deprem standartlarına uygun, yeşil alanları ve otoparkı olan konutlara kavuşmanın sevincini yaşarken, Başkan Usta da vatandaşların sevincine ortak oldu.



"ŞEHRİMİZ AÇISINDAN ÖZEL BİR PROJE"



Kentsel dönüşüm kapsamında geçtiğimiz ay Sarıgöl Kentsel Dönüşüm Projesi'nin de kurasını çektiklerini vurgulayan Başkan Usta, "Bugünkü projemiz şehrimiz açısından özel bir proje. Konforlu, kaliteli ve mimari açıdan estetik, tamamen yatay mimariye özgü bir proje ve gerçekten önemsediğimiz ve özelliği olan bir proje. Tüm hak sahiplerimize hayırlı olsun" dedi.



"BUGÜNE KADAR 4.896 KONUTU HAK SAHİPLERİNE TESLİM ETTİK"



Yıldıztabya 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nin donatılarıyla ve yatay mimarisi ile ilçede bir ilk olduğunun altını çizen Başkan Usta, inşaatın 400 günde tamamlandığını söyledi. Başkan Usta, projenin ikinci etabının da çok kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Usta, bugüne kadar 4.896 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, 3.300 konutun inşaatının sürdüğünü ve 3.000 konutun da başlama aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.



"RABBİM HERKESİ KAVUŞTURSUN"



Yeni evine kavuşacağı için çok mutlu olduğunu kaydeden Sevda Buzman, "Çok mutluyum, uzun zamandır bekliyordum. En sonunda kavuştuk. Rabbim herkesi kavuştursun. Çok heyecanlıyım" diye konuştu.



"EMEĞİ GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"



Kura sonucundan çok mutlu olduğunu belirten Şaban Okçimen ise, "Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çalışmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte kira anlamında bizi mağdur etmedi. Çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.