TÜSİAD ve MÜSİAD’dan istikrara destek

TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal ve beraberindeki heyet, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde tüm paydaşları, 2023'te yüzde 5 enflasyon hedefi etrafında birleştirme ve bilgilendirme yapmak amacıyla iş dünyasının çatı örgütlerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde TESK ve TOBB yönetimini ziyaret eden heyet, dün de MÜSİAD ve TÜSİAD'ı ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.Konuyla ilgili olarak Merkez Bankası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TÜSİAD ve MÜSİ- AD yönetiminin fiyat istikrarı hedefine yönelik güçlü ve açık desteklerinin görülmesinden büyük memnuniyet duyuldu" denildi. Her iki derneğin yönetimine de 2023'te yüzde 5 enflasyon hedefine yönelik güçlü destekleri nedeniyle teşekkür edildi. Sosyal medya hesabından Abdurrahman Kaan, "2023'te yüzde 5 enflasyon hedefi ile üreten ve büyüyen Türkiye yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. TÜSİAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Serbest piyasa kuralları çerçevesinde verimlilik odağıyla kalıcı fiyat istikrarı konusunu ele aldık. Gıda enflasyonu ile mücadelede bütüncül bir yaklaşımla tedarik zincirinin sağlıklı işlemesine yönelik önerileri paylaştık" denildi.DOLARDA yaşanan hızlı düşüş devam ederken, son veriler ters dolarizasyon konusunda pozitif sinyaller verdi. 5 Şubat haftası itibarıyla yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 2.1 milyar dolar düşüşle 232.9 milyar dolara geriledi. Döviz mevduatlarında Nisan 2020'den bu yana en sert düşüş kaydedildi. Son iki haftada döviz mevduatları 3.2 milyar dolar azaldı.