SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün de düşüşte! 12 Şubat 2021 Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika! Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Zaman zaman yükselen zaman zaman ise düşüş eğilimi gösteren altın fiyatlarında hareketlilik sürerken haftanın son işlem gününde de Kapalıçarşı'dan gelen anlık rakamlar önem kazanıyor. Bugün gram altın fiyatı 411 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 673 liradan işlem görmektedir. 12 Şubat 2021 altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 12 ŞUBAT 2021 CUMA

Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları bilgisi şu şekilde;