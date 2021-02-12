SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün de düşüşte! 12 Şubat 2021 Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika! Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Zaman zaman yükselen zaman zaman ise düşüş eğilimi gösteren altın fiyatlarında hareketlilik sürerken haftanın son işlem gününde de Kapalıçarşı'dan gelen anlık rakamlar önem kazanıyor. Bugün gram altın fiyatı 411 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 673 liradan işlem görmektedir. 12 Şubat 2021 altın fiyatları son dakika gelişmeleri!
Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları bilgisi şu şekilde;
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 373,63
SATIŞ: 402,08
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.756,00
SATIŞ: 2.809,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.768,00
SATIŞ: 2.810,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.672,20
SATIŞ: 2.727,10
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.346,00
SATIŞ: 1.380,00