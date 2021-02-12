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: bugün düşüşte! 12 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

Serbest piyasaların son işlem gününde, hareketlilikleri yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren canlı ve güncel altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Kapalıçarşı'dan gelen son dakika rakamlarına göre, fiyatı bugün 410 TL'den işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da düşüş yaşıyor. Bu noktada, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Güncel ve anlık altın fiyatları takibi A Para altın fiyatları sayfasında!

Giriş Tarihi: 12.2.2021 13:52 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 12 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları gelişmeleri, serbest piyasaların son işlem gününde de yakından takip edilmeye başlandı. Gram altının fiyatı yaşadığı düşüşü bugün de sürdürüyor ve 410 TL'den değer görüyor. Koronavirüs pandemisi sebebi ile altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde zirve noktayı görmüştü. Bilindiği üzere, gram ve fiyatı ise geçtiğimiz haftadan bu ana düşüş eğilimini sürdürüyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

12 ŞUBAT GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu noktada, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ortalarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve satın almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

İşte, 12 Şubat 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve rakamları;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.745,00
  • Satış: 2.798,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.735,00
  • Satış: 2.777,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 411,19
  • Satış: 411,29

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.341,00
  • Satış: 1.375,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 670,00
  • Satış: 691,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.636,98
  • Satış: 2.689,26

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 372,45
  • Satış: 400,81

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 12 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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