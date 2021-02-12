SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 12 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri, serbest piyasaların son işlem gününde de yakından takip edilmeye başlandı. Gram altının fiyatı yaşadığı düşüşü bugün de sürdürüyor ve 410 TL'den değer görüyor. Koronavirüs pandemisi sebebi ile altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde zirve noktayı görmüştü. Bilindiği üzere, gram ve çeyrek altın fiyatı ise geçtiğimiz haftadan bu ana düşüş eğilimini sürdürüyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

12 ŞUBAT GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu noktada, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ortalarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve satın almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

İşte, 12 Şubat 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları rakamları;

ATA ALTIN

Alış: 2.745,00

Satış: 2.798,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ