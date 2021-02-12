Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları güne düşüşle başladı! 12 Şubat 2021 Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

| güne düşüşle başladı! 12 Şubat 2021 Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ile ilgili gelişmeleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları sorgulamaları sürerken canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Koronavirüs süresince iyi bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında bugün düşüş eğilimi gözlemleniyor. 22 ayar bilezik fiyatı 373 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 346 liradan işlem görmektedir. Canlı ve güncel rakamlar ile son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 12.2.2021 07:23 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları güne düşüşle başladı! 12 Şubat 2021 Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika! Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Zaman zaman yükselen zaman zaman ise düşüş eğilimi gösteren altın fiyatlarında hareketlilik sürerken haftanın son işlem gününde de Kapalıçarşı'dan gelen anlık rakamlar önem kazanıyor. Bugün gram altın fiyatı 411 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 673 liradan işlem görmektedir. 12 Şubat 2021 altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 12 ŞUBAT 2021 CUMA

Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları bilgisi şu şekilde;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 373,63

SATIŞ: 402,08

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.756,00

SATIŞ: 2.809,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.768,00

SATIŞ: 2.810,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.672,20

SATIŞ: 2.727,10

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.346,00

SATIŞ: 1.380,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 673,00

SATIŞ: 694,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 412,00

SATIŞ: 412,09

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Altın fiyatları güne düşüşle başladı! 12 Şubat 2021 Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA