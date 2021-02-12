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Son dakika: 'ndan çiftçiye destek müjdesi!

'ndan son dakika müjdesi geldi. Bakanlık, 1 milyar 262 milyon liralık tarım destek ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başladığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 12.2.2021 20:10 Son Güncelleme: 12.2.2021 20:22 ABONE OL
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçiye destek müjdesi!

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yaklaşık 1 milyar 262 milyon liralık destek ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başladığını söyledi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şu şekilde: "Hububat (buğday) desteği çerçevesinde, 155.179 çiftçimize yaklaşık 762 milyon 500 bin TL,

Yem Bitkileri Desteği kapsamında, 226.070 çiftçimize yaklaşık 500 milyon TL, bugün (12 Şubat) itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.

Tüm bu ödemeler kapsamında çiftçilerimize yaklaşık 1 milyar 262 milyon TL ödeme yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun"

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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçiye destek müjdesi!
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