Trabzon'da "spor" temalı millet bahçesi hizmete sunulacak

Eski Hüseyin Avni Aker stadyumunun bulunduğu alan üzerine yapılan ve birinci etabı tamamlanma aşamasına gelen spor temalı Ortahisar Millet Bahçesi yapım çalışmaları devam ediyor.

Ortahisar millet bahçesinin son durumu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir belediye başkanı Murat Zorluoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının inisiyatifiyle 81 ilde ve bazı ilçelerde çok güzel millet bahçeleri inşa edildiğini, bunlardan üçünün Trabzon'un Akçaabat,Vakfıkebir ve Ortahisar ilçelerinde bulunduğunu söyledi.

TRABZONLULARIN HATIRASINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR YERİ VAR

Başkan Zorluoğlu, Ortahisar Millet Bahçesi'nin inşa edildiği alanın Trabzon için çok özel bir anlam ifade ettiğinin altını çizerek, "Burası, eski Avni Aker Stadyumu'nun bulunduğu alan, Trabzonluların hatırasında çok önemli bir yeri var. O bakımdan biz de bu alanı geçmişine, tarihine yakışır bir şekilde spor temalı bir millet bahçesi olarak düşündük, planladık. Bakanlık tarafından inşası devam eden millet bahçesinde, diğerlerinde olmayan futbol sahası ve tribün de bulunuyor. diye konuştu.

TRABZON'A VE BÖLGEYE APAYRI DEĞER KATACAK

Başkan Zorluoğlu, Ortahisar Millet Bahçesinde millet kıraathanesi, restoran, eğlenme ve dinlenme alanları, bisiklet ve yürüyüş yollarının da yer alacağını dile getirerek, 7 binin üzerinde bitki ve ağaç dikilerek yeşil alana dönüştürüldüğünü Ortahisar millet bahçesinin Trabzon'a, bölgeye apayrı değer katacak. Millet bahçesinin ilk etabını mart ayında hizmete açacağız. İkinci etabı da tamamlandığında 62 dönümlük büyük bir millet bahçesinde şehir olarak sahip olacağız. Avrupa şehirlerine gittiğimizde özenerek bakıyoruz ya şehirlerin merkezlerinde çok güzel parklar, bahçeler, büyük ağaçlar... İnşallah burası da önümüzdeki yıllarda, bu dikilen ağaçların da büyümesiyle birlikte Avrupa'daki şehirlerde özendiğimiz parklar, bahçeler gibi olacak ve Trabzon'a, bölgeye apayrı değer katacak." dedi.

Başkan Zorluoğlu, Ortahisar Millet Bahçesinin birinci etabının maliyetinin yaklaşık 23 milyon lira olduğunu belirterek, "Kamulaştırmalar ve diğer alanın da buraya katılmasıyla, ikinci etabıyla birlikte burası 30-35 milyon lira bandında bir maliyet getirecek. Ben bu kapsamda Trabzon'a ve bu parka özel ilgi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un da her seferinde burası ile alakalı özel dokunuşları oldu, yine değerli hemşehrimiz TOKİ Başkanı da özel ilgi gösteriyor, hepsine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Zorluoğlu, spor temalı millet bahçesinden vatandaşların haftanın 7 günü 24 saat yararlanabileceklerini anlatarak, "Türkiye'de ben eminim isminden söz ettirecek, millet bahçeleri içinde çok ayrı bir yeri olacak burasının. Millet bahçemizin altında 300 araçlık otopark bulunuyor " diye konuştu.