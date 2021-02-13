Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları haftayı düşüş ile kapatırken, bugün altının gram fiyatı 411 liradan işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da düşüş eğiliminde bulunuyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

13 ŞUBAT GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu doğrultuda, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayının sonlarına doğru nasıl bir grafik içerisinde seyredeceği yatırımcılar ve satın almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

İşte, 13 Şubat 2021 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları rakamları;

ATA ALTIN

Alış: 2.758,00

Satış: 2.813,00