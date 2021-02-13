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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ile ilgili gelişmesi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, bugün ne kadar?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Serbest piyasaların son işlem günü geride kalırken, hafta sonu olmasına karşın güncel ve canlı altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz haftayı düşüş eğiliminde geçiren gram altın bugün 411 liradan işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da düşüş eğiliminde bulunuyor. Bu doğrultuda, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 13 Şubat 2021 güncel ve anlık altın fiyatları takibi A Para altın fiyatları sayfasında!

Giriş Tarihi: 13.2.2021 18:50 ABONE OL
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları haftayı düşüş ile kapatırken, bugün altının gram fiyatı 411 liradan işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da düşüş eğiliminde bulunuyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

13 ŞUBAT GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu doğrultuda, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayının sonlarına doğru nasıl bir grafik içerisinde seyredeceği yatırımcılar ve satın almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

İşte, 13 Şubat 2021 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları rakamları;

ATA ALTIN

Alış: 2.758,00

Satış: 2.813,00

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.739,00
  • Satış: 2.781,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 411,97
  • Satış: 412,06

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.347,00
  • Satış: 1.382,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 674,00
  • Satış: 695,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.641,64
  • Satış: 2.695,92

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 373,94
  • Satış: 402,41

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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