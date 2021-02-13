Ar-Ge yapanın eleman ve kirasının yarısı devletten

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni nesil ihtisas serbest bölge modelinin dünyadaki iyi uygulama örnekleri arasına gireceğini söyledi. Türkiye'de 18 serbest bölgenin bulunduğunu aktaran Bakan Pekcan, bu bölgelerde 500'e yakını yabancı sermayeli olmak üzere bin 900 firmanın faaliyet gösterdiğini ve 80 bin istihdam sağlandığını da bildirdi. Yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar toplam 2.5 milyar doları aşkın yatırım yapıldığını da vurgulayan Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak, zamanın ruhunu yakalamak ve serbest bölgelerimizi geleceğe taşımak üzere yeni bir model geliştirmeyi amaçladık. Bu doğrultuda, yenil nesil ihtisas serbest bölge modelimizi kurgulayarak hayata geçirdik" dedi.Pekcan, firmaların bölgelere yatırım kararlarını etkileyecek temel ihtiyaçların desteklenmesi amacıyla kira, nitelikli istihdam, faiz ve kâr payı unsurlarına yönelik ilave destek mekanizmalarının sağlandığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Halihazırda sunulan serbest bölge desteklerine ilave, istihdam edilen 10 nitelikli personelin her birinin yıllık 15 bin dolara kadar olan brüt ücretlerinin yarısı ile ihtisas serbest bölgelerinde kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin 75 bin dolara kadar kira harcamalarının yarısını da 5 yıl süresince destekleyeceğiz. Eminim o 5 yılda firmalarımız uçacaklar ve ülkemizin ihracatına önemli katkı sağlayacaklar. Bölge kurucu ve işleticilerinin 10 yıl süreyle, sabit yatırım taahhütlerinin yarısına kadar kullanacağı krediler için faiz veya kâr payı desteği veriyoruz."Pekcan, İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'ne 2020'de yazılım ve bilişim sektörüden 30 firmanın yatırım yaptığını anlattı. Pekcan, "Yazılım ihracatında 3 milyar doları aştık. İhtisas bölgelerinde yazılım 'öncelikli yatırım konuları' arasına alındı ve firmalarımız sigorta primi işveren hissesi desteği ile faiz desteğinden yararlanıyor" dedi.