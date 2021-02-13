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Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, Eğitim Külliyesi'nde incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'nin ilçesindeki Güneysu Eğitim Külliyesi'nde incelemelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 13.2.2021 15:30 Son Güncelleme: 13.2.2021 15:30 ABONE OL
Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, Güneysu Eğitim Külliyesi'nde incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize'nin Güneysu ilçesinde inşası devam eden Güneysu Eğitim Külliyesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile incelemelerde bulunduk. Mart ayında tamamlanacak bu ilim ve irfan yuvasının ülkemiz, Rize'miz ve eğitim camiamız için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesine yer verdi.

Bakan Kurum ve Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu ve Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer'in de eşlik ettiği öğrenildi.

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Bakanlar Kurum ve Karaismailoğlu, Güneysu Eğitim Külliyesi'nde incelemelerde bulundu
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