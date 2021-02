Başkan’dan çevre yolu müjdesi

Yapımına 2020 yılında başlanan ve tamamlandığında 43 milyona mal olacak olan 22 kilometrelik Bayramiç –Ezine yolunda hummalı bir çalışma devam ederken, istimlak problemleri nedeniyle yapımına ara verilen Çevre yolu için müjdeli bir haber geldi. Bayramiç Ak Parti İlçe Başkanı Sadettin Arslan, sorunların aşıldığını, yol inşaatına mart ayında başlanılacağını söyledi.

Çanakkale Köprüsü'yle başlayan ulaştırma ve altyapı projelerinin Çanakkale halkının yaşam kalitesini yükselten, yaşam değerlerine değer katan projeler olduğunun altını çizen Başkan Arslan, projelerin hayata geçirilmesinde büyük emek veren Ak Parti Grup Başkan Vekili Çanakkale milletvekili Bülent Turan'a teşekkür etti.

BAYRAMİÇ ŞAHLANACAK

Ulaşım ve alt yapı projelerinin gittiği her yere canlılık, bereket ve üretim getirdiğini söyleyen Başkan Sadettin Arslan, "Birçok güzelliği hak eden halkımızın yaşamını, hayatını kolaylaştırmak için yaptığımız her projeden büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah Bayramiç hak ettiği tüm güzelliklere yakın zamanda sahip olacak. Çok yakın zamanda Çevre yolumuzun sıcak asfalt çalışmaları başlayacak ve en kısa zamanda bitecek. Bayramiç'e yakışır, konforumuzu, hayat kalitemizi arttıracak bir yol olacak. İnşallah hizmet yolunda daha güzel işlerde her zaman hemşerilerimizin birlikte olacağız." diye konuştu

SORUNLAR YAŞANDI

Yolun bugüne kadar bitirilememesinin tek nedeninin yaşanan istimlak sorunları olduğunu da belirten Başkan Arslan, " Bayramiç'in en önemli ihtiyaçlarından biri olan çevre yolunun bitmemesindeki en büyük neden istimlak sorunlarıydı. Problem karayollarından kaynaklı bir sorun değildi. Güzergâhta arazileri bulunan vatandaşlarla sorunları bu süreçte aşamamıştık. Fakat çok şükür o engellerde aşıldı ve yolumuz 3 ay içerisinde hizmete girecek." dedi.