Bölünmez toprak reformu sonuç verdi: Varislere finansman desteği verilecek

Tarımsal ekonomide 2023'te dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer alma hedefine ulaşmak için yaşama geçirilen toprak reformu sonuç verdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 sonu itibariyle toplam 8 milyon 888 bin 489 hektar tarım alanının satış ve miras yoluyla bölünmesinin engellendiğini söyledi. Küçük Aile İşletme Desteği başta olmak üzere verilen teşviklerle toprak ağalığı yerine şirketleşme güç kazandı.



28 MİLYON HEKTAR TARIM ALANI VAR



Türkiye'nin tarım arazisi varlığı 28 milyon hektar olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında 2023 yılına kadar 8.5 milyon alanda çalışmaların tamamlanması hedefleniyor. Tarımsal arazi satışı için 51.8 milyon dekar arazi, 2.6 milyon adet parsel başvurusu geldiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Bunlardan 65 bin 421 adet parselde 7 milyon 983 bin dekar tarım alanının satış yoluyla bölünmesine izin verilmedi. Miras yoluyla devir için de 4.1 milyon dekar arazi için 318 bin adet başvuru yapıldı. Bunlardan yaklaşık 67 bin adet başvuru ve 905 bin dekar tarım arazisinin mirasla bölünmesine de izin verilmeyerek toplamda 8 milyon 888 bin 489 hektar tarım alanının satış ve miras yoluyla bölünmesi engellenmiş oldu" dedi.

Tarım arazilerinin satış ve miras intikal işlemleri Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi ile entegre edilerek, tarım arazileri devir takip sistemi yazılımı hazırlandı.



TOPRAK VARİSLERİNE FİNANSMAN DESTEĞİ



Bakan Pakdemirli, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı, tarımsal tarım arazisi varlığı toplam 5 dekar veya altında olan işletmelere küçük aile işletme desteği ödendiğini belirtirken, toprağını bölmeyen varislere finansman desteği verilecek. Tarım arazilerinin korunması, etkin kullanımı için ülke genelinde detaylı toprak etütleri yapılarak, bu arazilerin haritalanması, sınıflandırılması sağlanacak. Toplam 2 milyon hektar tarım alanının detaylı toprak etütleri Ulusal Toprak Veri Tabanı'na işlenecek. Toplam 2.5 milyon hektar tarım alanının arazi kullanım planlaması yapılacak.

Arazilerin miras yoluyla bölünmesinin önlenmesi amacıyla varislerin finansmana ulaşımının kolaylaştırılması için çalışma yapılacak.



AB ÜLKELERİNDE TOPRAK BÜYÜKLÜĞÜ 175 DEKAR



AB ülkelerinde 175 dekar olan ortalama toprak büyüklüğü Türkiye'de 59 dekarda kalıyor. Toprak reformu kapsamında miras yoluyla bölünen toprakların yeterli büyüklükte parsel değilse ortak kullanımı teşvik ediliyor. Tarımsal arazi piyasasının düzenlenmesi, mülkiyet kaynaklı ihtilafların giderilmesi, işletme ölçeklerinin artırılmasına yönelik kurumsal, hukuki çalışmalar sürüyor. Tarım arazilerinin ve nadas alanlarının tarımsal üretime kazandırılması için teşvik edici uygulamalara gidiliyor. Bunlardan biri de Hazine mülkiyetindeki taşınmazların tarımsal üretim yapılmak üzere yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmesi oldu.

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