Dükkânı şimdi al 1 yıl sonra öde

Vatandaşın ev sahibi olması için tarihi fırsat kampanyaları düzenleyen Emlak Konut GYO, şimdi de ticari üniteler için harekete geçti. Şirket kendi bünyesindeki ve yüklenici firmaların hayata geçirdiği projelerde bulunan dükkânlar için özel ödeme planları hazırladı. Kampanya kapsamında bugün dükkân alan ödemeye 6 veya 12 ay sonra başlayacak.Kampanya kapsamında, iki farklı ödeme planı geliştirildi. Vade farksız satış koşulunda, ticari ünitenin satış bedeli üzerinden yüzde 10 peşinat, 24. ayda da yüzde 10 ara ödeme alınacak.Kalan tutar ise 6 ay ödemesiz 60 ay sıfır faizle vadelendirilecek. Vadeli satış koşulu ödeme planında ise, satış bedeli üzerinden yüzde 10 peşinat, 12. ve 24. aylarda yüzde 10 ara ödeme alınacak. Kalan tutar da 12 ay ödemesiz 10 yıla kadar yüzde 0.79 faizle taksitlendirilecek.Kampanyalı projelerde ticari ünitelerin fiyatları 495 bin liradan başlıyor. Birinci örnek ödeme planına göre, 495 bin liralık bir dükkân için 49 bin 500 lira peşinat, 24. ayda yine 49 bin 500 bin liralık ara ödeme yapılacak.Kalan tutar ise 6 ay sonra 60 ay boyunca vade farksız ayda 7 bin 471 lira olarak ödenecek. İkinci ödeme planına göre ise yine aynı dükkan için 49 bin 500 bin lira peşin, 12. ve 24. ayda 49 bin 500 bin liralık ara ödeme yapılacak. Kalan 346 bin 500 liralık tutarın aylık ödemesi ise 5 bin 520 lira olacak.49.500 TL49.500 TL7.471 TL49.500 TL49.500 TL5.520 TLKampanya İstanbul, Kocaeli, Niğde ve Nevşehir'deki 13 projede geçerli olacak. Projeler ise şöyle:BatışehirBulvar İstanbulDumankaya MiksKörfezkent 3. EtapKörfezkent 4. EtapUnikonutTual BahçekentBahçekent FloraEvora İstabulEsenler Emlak KonutlarıGöl PanoramaNiğde Emlak KonutlarıNevşehir Emlak Konutları