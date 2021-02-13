Dükkânı şimdi al 1 yıl sonra öde

Vatandaşın ev sahibi olması için tarihi fırsat kampanyaları düzenleyen Emlak Konut GYO, şimdi de ticari üniteler için harekete geçti. Şirket kendi bünyesindeki ve yüklenici firmaların hayata geçirdiği projelerde bulunan dükkânlar için özel ödeme planları hazırladı. Kampanya kapsamında bugün dükkân alan ödemeye 6 veya 12 ay sonra başlayacak.
İKİ FARKLI ÖDEME PLANI
Kampanya kapsamında, iki farklı ödeme planı geliştirildi. Vade farksız satış koşulunda, ticari ünitenin satış bedeli üzerinden yüzde 10 peşinat, 24. ayda da yüzde 10 ara ödeme alınacak.
Kalan tutar ise 6 ay ödemesiz 60 ay sıfır faizle vadelendirilecek. Vadeli satış koşulu ödeme planında ise, satış bedeli üzerinden yüzde 10 peşinat, 12. ve 24. aylarda yüzde 10 ara ödeme alınacak. Kalan tutar da 12 ay ödemesiz 10 yıla kadar yüzde 0.79 faizle taksitlendirilecek.
495 BİN TL'DEN BAŞLIYOR
Kampanyalı projelerde ticari ünitelerin fiyatları 495 bin liradan başlıyor. Birinci örnek ödeme planına göre, 495 bin liralık bir dükkân için 49 bin 500 lira peşinat, 24. ayda yine 49 bin 500 bin liralık ara ödeme yapılacak.
Kalan tutar ise 6 ay sonra 60 ay boyunca vade farksız ayda 7 bin 471 lira olarak ödenecek. İkinci ödeme planına göre ise yine aynı dükkan için 49 bin 500 bin lira peşin, 12. ve 24. ayda 49 bin 500 bin liralık ara ödeme yapılacak. Kalan 346 bin 500 liralık tutarın aylık ödemesi ise 5 bin 520 lira olacak.
495 BİN LİRALIK DÜKKAN İÇİN İKİ ÖDEME PLANI…
BİRİNCİ ÖRNEK…
Peşinat:
49.500 TL
Ara ödeme (24. Ayda):
49.500 TL
Kalana taksit:
7.471 TL
İKİNCİ ÖRNEK…
Peşinat:
49.500 TL
Ara ödeme (12 ve 24. Ay):
49.500 TL
Kalana taksit:
5.520 TL
13 PROJEDE GEÇERLİ
Kampanya İstanbul, Kocaeli, Niğde ve Nevşehir'deki 13 projede geçerli olacak. Projeler ise şöyle:
Batışehir
Bulvar İstanbul
Dumankaya Miks
Körfezkent 3. Etap
Körfezkent 4. Etap
Unikonut
Tual Bahçekent
Bahçekent Flora
Evora İstabul
Esenler Emlak Konutları
Göl Panorama
Niğde Emlak Konutları
Nevşehir Emlak Konutları