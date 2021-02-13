Meteorolojiye göre sürücüyü yönlendirecek

Türkiye'nin otomobili TOGG'un teknolojik altyapısını güçlendirecek bir adım daha atıldı. TOGG, meteorolojik veri ve bilgilerin paylaşımı ve ortak kullanılmasına dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Protokolle meteorolojik veri paylaşımı, yeni teknoloji ve servislerin önünü açacak. Kullanıcılara hava durumuna göre rota önerileri, yolculuk güzergahlarında ve şarj istasyonlarındaki son hava durumu sunulacak.Bu veriler sayesinde daha doğru güzergah ve menzil tahmini zorlu koşullarda daha güvenli bir sürüş sağlayacak. Uygulama sayesinde araç anlık hava durumu gözlemlerini, saatlik tahminleri ve meteorolojik uyarıları gidilecek rota boyunca hava durumunu, hava durumuna göre rota tercihlerini, güzergah boyunca meteorolojik şartlara göre risk değerlendirmesi ve uygun kıyafet önerilerine kadar tüm verileri sürücü ile paylaşacak.