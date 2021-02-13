Dünyayı kasıp kavuran salgına rağmen geçen yıl hükümetin anında müdahaleleriyle sanayi üretimi 2020'yi tarihi rekorla kapattı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, aralıkta sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 arttı. Aylık bazda artış yüzde 1.3 oldu. Madencilik ve taş ocakçılığı aylık bazda yüzde 3.5, yıllık bazda yüzde 6 artış gösterdi. İmalat sanayisinde aylık bazda artış yüzde 1.4, yıllık bazda ise yüzde 9.5 oldu. Elektrik, gaz, buhar grubunda aylık bazda daralma varken yıllık artış ise yüzde 4.9 seviyesinde gerçekleşti. Aylık bazda sermaye malı ve ara malı yüzde 1.9, dayanıksız tüketim malı yüzde 1.3 oranında arttı. Enerji yüzde 1.3, dayanıklı tüketim malı ise yüzde 0.8 oranında daraldı. Salgının etkisine rağmen yaşanan toparlanmanın büyümeye olumlu katkı sağlaması bekleniyor.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin Aralık 2020'de G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke olduğunu bildirdi. Varank, 2020'nin son çeyreğinde sanayi üretimindeki güçlü artışın, Türkiye'nin yılı pozitif büyümeyle kapatacak birkaç ülkeden biri olacağını teyit ettiğini vurgulayarak, "Ekonomi ve hukuk alanındaki reform irademiz ve sanayicimizin gayretiyle istikrarlı büyüme hedefimizi sürdüreceğiz" dedi.