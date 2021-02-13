Şırnak-Van yolunda çalışmalar başladı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresinin desteğiyle yapımına 2012'de başlanan, Şırnak-Van karayolundaki çalışmalar terör saldırıları nedeniyle bitirilemedi. 2020 yılında tekrar ihaleye çıkarılan yolda çalışmalar bugün itibari ile başladı. 8 saat olan Şırnak Van arası ulaşım 8 saatten 3 saate düşecek. Şırnak-Van yolunun inşası ile birlikte Azerbaycan, Rusya, İran, Irak ve Suriye arasındaki ticari yolların bağlantısı da kısalmış olacak. Şırnak tarafında bulunan 45 kilometrelik yolda 12 tünel yer alıyor. İlk tünelin uzunluğu 2861 metre.

Şırnak Van yolunda çalışmaların başlaması ile birlikte Ak Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Ak Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililer ile birlikte şantiye alanına ziyarette bulundu. Şantiye şefinden çalışmalar ile ilgili bilgi alan Millekvekili Birlik ve beraberindekiler daha sonra basın açıklaması düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu anlamlı günü yaşattıkları için teşekkür eden Ak Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik; "Bizim için Şırnak-Van yolu bir hayaldi. Ama artık bir gerçektir. Bunun mutluluğunu bütün Şırnak halkı il ve ilçeleri ile birlikte yaşıyor. Allah Cumhurbaşkanımız ve kabinesinden razı olsun. Limak Holding yönetim kurulu başkanı Nihat Özdemir bize söz verdi. İnşallah bu yolu 2023 yılında bitirecekler. Ama tabi eğer önümüze ciddi engeller çıkmazsa, ama inşallah o engeller çıkmayacak. Hükümetimiz güçlü bir hükümettir. Çıkacak bütün engelleri bertaraf edecek güçtedir. Allaha şükür. Yolumuz memleketimiz ve bölgemiz için hayırlı olsun. Yol 12 tünelden oluşuyor. Takriben 15 kilometre tünel var. Şuan yapılacak yol 45 kilometre, bizim sınırımızda olan mıntıka. Bu taraftan yol başlıyor, van tarafında da çalışmalar devam ediyor. Allah'ın izni ile biz bu yolu 2023'te kullanacağız" dedi.

Ak Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka; "Şuanda bulunduğumuz nokta 2861 metrelik tünelimizin ilk ayna kısmı. Bu yol ile ilgili çeşitli kesimlerin kesinlikle böyle bir yol yok demelerine karşı biz her zaman bunu dedik sayın Cumhurbaşkanımız ve kabinesinin Ak Parti iktidarların tek bir boş vaad vermediklerini bu proje ile o kesimlere cevap vermiş oluyoruz. bu yol sadece Şırnak-Van bağlantı yolu değil. Bu Karadeniz'den bir ticari ağ olarak Irak'a ve İran'a bağlayacak bir ağdır. Ve bu yolun önemi bizim için çok büyüktür" dedi.

Ak Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan; "Şırnak ile Van arasındaki karayolunun bu şekilde kısalması hem ticari manada, hem güvenlik açısında hem de bu şehrin istikbali açısında oldukça önem taşımaktadır. Tabiki yıllar önce bunun projelendirilmesine rağmen terör faaliyetleri nedeniyle bugüne kadar biraz gecikti. Zaten teröründe istediği esasen bu şehirlerin, bu kentlerin gelişmemesidir. Yol ve ulaşımın artmamasıdır. Hastane ve altyapının gelişmemesidir. Bütün bu toplumu ve coğrafyayı adeta yoklukla sınamaya çalışan bu zümrenin artık bu saatten sonra hayalleri suya düşmüştür. Çünkü yıllardan beri Şırnak halkının beklemiş olduğu hayallini kurduğu Şırnak Van yolu başladı. Ve nasip olursa da 2023 yılına kadar 45 kilometrelik olan bu etabı tamamlanmış olacak. Bu vesile ile Karadeniz'i Habur'a bağlamış olacağız. Güzide şehrimiz Şırnak bir dört yol gibi. Belkide ticaret şehri olacak. Hem ticari mana da hem sosyal manada arzu edilen beklenen bir şeydi.

Yapılan açıklamalardan sonra Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile telefon görüşmesi yapıldı. Yapılan telefon görüşmesinde Bakan Karaismailoğlu; "inşallah bu yolu da en kısa zamanda bitirip Şırnak'ımızın, bölgemizin ve ülkemizin hizmetine sunacağız inşallah" dedi.

2012 yılında bu yana PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırılarda 17 saldırıda 6 asker, 1 güvenlik korucusu 4 vatandaş şehit oldu. Saldırılarda 3'ü asker 10 kişi yaralandı, 3 kişi kaçırıldı. 2012-2017 yılları arasında PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırılarda onlarca iş makinesi, kamyon ve araç yakıldı.

Terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırılar şu şekilde; 17 Mayıs 2012'de düzenlenen saldırıda 8 iş makinesi yakıldı. 17 Haziran 2012'de tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 1 işçi yaralandı, 1 traktörde hasar oluştu. 18 Kasım 2013'te 5 araç yakıldı. 15 Nisan 2014'te 3 kişi teröristler tarafından kaçırıldı. 20 Ağustos 2015'te ateşe verilen 10 iş makinesi, 11 kamyon, tanker, 2 araçta hasar meydana geldi. 22 Eylül 2016'da 1 güvenlik korucusu şehit düştü, kaçırılan bir işçi daha sonra serbest bırakıldı. 26 Eylül 2016'da düzenlenen saldırıda 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. 2 Temmuz 2017 PKK'lı tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.