Son dakika haberi: Dükkan almak isteyenlere müjde! 495 bin TL'den başlıyor, 12 ay sonra ödeme imkanı...

495 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Kampanyalı projelerde ticari ünitelerin fiyatları 495 bin liradan başlıyor. Birinci örnek ödeme planına göre, 495 bin liralık bir dükkân için 49 bin 500 lira peşinat, 24. ayda yine 49 bin 500 bin liralık ara ödeme yapılacak.

Kalan tutar ise 6 ay sonra 60 ay boyunca vade farksız ayda 7 bin 471 lira olarak ödenecek. İkinci ödeme planına göre ise yine aynı dükkan için 49 bin 500 bin lira peşin, 12. ve 24. ayda 49 bin 500 bin liralık ara ödeme yapılacak. Kalan 346 bin 500 liralık tutarın aylık ödemesi ise 5 bin 520 lira olacak.