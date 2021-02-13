Son dakika haberleri...Günümüzde neredeyse sosya medya hesabı olmayan kişi kalmadı. Kötü niyetli kişilerin kapatmak istedikleri hesapları gerçek kullanıcı üzerinden hile yöntemiyle hedef aldıkları hesapları kapattırabildikleri ifade edildi. Sosyal medya uzmanı Yunus Sedat Aydın konu hakkında kullanıcıları uyararak dikkat çeken son dakika açıklamalarında bulundu.
"TAKLİT YÖNTEMİYLE HESAPLAR KAPATILIYOR"
Konunun detayları hakkında bilgiler veren sosyal medya uzmanı Yunus Sedat Aydın, "Instagram bilindiği üzere tüm dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi. Herkesin severek kullandığı bu uygulamanın önemsenmesi gereken çok ciddi bir açığı var. O da taklit yöntemiyle hesapların kapatılması" dedi.
"SANKİ KENDİLERİNİ TAKLİT EDİYORMUŞÇASINA ŞİKAYET EDİYORLAR"
Aydın, "Bu yöntemi kullananlar kapattırmak istedikleri hesabın kimliğine bürünüyorlar. Profil fotoğrafından tutun da biyografisine hatta paylaşımlarına kadar hesapla alakalı tüm detayları taklit ediyorlar. Ardından, ilgili profili sanki kendilerini taklit ediyormuşçasına şikayet ediyorlar. Bu durumu ayırt edemeyen Instagram, çoğu zaman gerçek hesabı kapatıyor. Böylelikle, kişi amacına çabucak ulaşmış oluyor. Benim önerim, kullanıcılar sık sık kendi adlarına hesap açılıp açılmadığını kontrol etmelidir. Eğer açılan sahte bir hesapla karşılaşırlarsa bunu hiç vakit kaybetmeden Instagram'a bildirmelidir'' dedi.
"SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI KULLANIRKEN DE DAİMA GÖZÜMÜZÜ DÖRT AÇMALIYIZ"
Kötü niyetli kişilerin her zaman her türlü platformda yer aldığına dikkat çeken Aydın, "Sosyal medya hesaplarımızı kullanırken de daima gözümüzü dört açmalıyız. Taklit yöntemi ile hesap kapattırmanın mümkün olduğunu öğrendiğimde gerçekten çok şaşırdım. Instagram'da biz sade kullanıcıların farkında bile olmadığı büyük bir savaş olduğunu söyleyebilirim. Her gün çokça vakit geçirdiğimiz bu platformlar hakkında daha çok bilgi sahibi olmalı ve siber güvenlik kavramını daha fazla önemsemeliyiz. Artık, dijital dünyada da bir kimliğe sahibiz. Paylaşımlarımız tüm çevremizi etkiler nitelikte. Olası kötü bir durumla karşılaşmamak için çok fazla dikkatli olmalıyız" diye konuştu.