"SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI KULLANIRKEN DE DAİMA GÖZÜMÜZÜ DÖRT AÇMALIYIZ"



Kötü niyetli kişilerin her zaman her türlü platformda yer aldığına dikkat çeken Aydın, "Sosyal medya hesaplarımızı kullanırken de daima gözümüzü dört açmalıyız. Taklit yöntemi ile hesap kapattırmanın mümkün olduğunu öğrendiğimde gerçekten çok şaşırdım. Instagram'da biz sade kullanıcıların farkında bile olmadığı büyük bir savaş olduğunu söyleyebilirim. Her gün çokça vakit geçirdiğimiz bu platformlar hakkında daha çok bilgi sahibi olmalı ve siber güvenlik kavramını daha fazla önemsemeliyiz. Artık, dijital dünyada da bir kimliğe sahibiz. Paylaşımlarımız tüm çevremizi etkiler nitelikte. Olası kötü bir durumla karşılaşmamak için çok fazla dikkatli olmalıyız" diye konuştu.