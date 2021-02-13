Eskişehir'de işitme engelli Aysun Çalkaya ve Murat Girgin, İŞKUR'un düzenlediği İşitme Engelli Tasarımcı Yetiştirme Kursu'ndaki eğitim sayesinde Türkiye'nin ilk işitme engelli tasarımcıları olarak Arçelik A.Ş.'de Ar-Ge elemanı olarak işe başladı. Murat Girgin, "Kurs süresince 100 parça tasarladık, 16 montaj çalışması yaptık, 120 yeni teknik kelime öğrendik, Ayrıca 12 patent başvurusunda bulunduk ve 5 patent kazandık. Bu eğitimi almasaydık böyle bir yerde çalışamazdık. İşimizi ve işyerimizi çok seviyoruz" dedi.Aysun Çalkaya ise tasarım odaklı düşünme, montaj yapma, fikir oluşturma, insanların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik tasarımlar yaptıklarını belirterek, "Engelleri kaldıran örnek bir projeydi. Hayal ettiğimiz ve tasarladığımız ürünlerle insanların hayatını kolaylaştırmak çok güzel bir duygu. Hayaller engelsizdir" diye konuştu.Kursta 5 kişiden oluşan bir ekipleri olduğunu belirten Çalkaya, "Kursta öğrendiklerimizle işitme engelli birey olarak yolda karşılaştığımız sorunlarını çözerek tüm işitme engelli adayların kullanabileceği duyan şapka tasarımı yaptık. Sağ, sol ve arkada ses algılayıcı ve titreşim bulunmaktaydı. Sesin geldiği yönden titreşim verip işitme engelliler için tehlikeli alanlarda şapka kullanarak kendimizi koruyabiliyoruz" dedi.