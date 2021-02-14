Irak’ın petrolünü taşıyacak Türk vagonları yola çıktı

Kocaeli Dilovası'nda faaliyet gösteren Cryocan firması tarafından Irak Demiryolları için üretilecek 400 vagon tanktan üretimi tamamlanan 50'sinin sevkiyatına başlandı. Firma 2021 yılı sonuna kadar 100 tank vagonu daha teslim etmeyi hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk parti teslimatı başlayan vagon tanklarını yolcu etti. Ziyarette firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan'dan bilgi alan Varank, tesisleri gezerek, üretimi tamamlanan vagon tanklarını inceledi. Bakan Varank, Cryocan'ın yüzde 70 büyüme ortalamasıyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen firmaları arasına girdiğini söyledi.Bakan Varank, 1 metreküpten 5 bin metreküpe, 1 bardan 100 bara kadar yüksek basınçlı tank üreten şirketin bu alanda dünyanın saygın firmaları arasında yer aldığını ifade etti. Varank şunları kaydetti: "Ar-Ge ve inovasyonu önemseyen, bu alana yatırım yapan bir şirket olan Cryocan savunma sanayi, parçacık hızlandırıcı ve uzay teknolojilerinde kullanılan, nitrojen ve likit hidrojen tankı gibi yüksek teknolojili, katma değerli ürünler üretebiliyor. Türkiye'nin sahip olduğu kabiliyetleri bizzat yerinde görmek bizi gerçekten gururlandırıyor."Şirketin sahibi Tekin Urhan da, 10 yıldır Dilovası'nda kriyojenik ve basınçlı kaplar imal ettiklerini söyledi. Ürünlerinin likit sanayi gazlarının depolanmasında kullanıldığını belirten Urhan, tasarım, Ar-Ge ve üretimi tamamen Dilovası'ndaki tesislerinde gerçekleştirdiklerini kaydetti. Irak'ın toplam 2 bin vagon tankla petrol taşımacılığını demir yoluna kaydırmayı planladığını kaydeden Urhan, şöyle devam etti: "Irak Demiryolları şu anda petrol taşımacılığını kara yolundan demir yoluna kaydırmak üzere bir proje yürütüyor. Irak bu projede yoluna Cryocan ile devam etmeye karar verdi." Irak için ürettikleri tank vagonlarda fuel-oil, ham petrol veya LPG depolandığı bilgisini veren Urhan, "Tasarımı tamamen bize ait. Kendi mühendislerimiz tarafından tasarlanıp üretiliyor. LPG'nin demir yollarında taşınmasına yönelik projeler için LPG vagon tank üretimine başladık" diye konuştu.ŞIRKETİN ihracat performansına değinen Varank, "Cryocan toplam üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini 66 ülkeye ihraç etmektedir" dedi. Şirketin Erciyes Teknopark'ta Ar-Ge Ofisi ve Tasarım Merkezi'nin projeleriyle sektöründe lider konumda olduğuna dikkati çeken Varank, Cryocan'ın demir yolunda kullanılmak üzere Türkiye'nin ilk anahtar teslim petrol ve LPG vagon tankı imalatını da gerçekleştirdiğini vurguladı. Varank, "Yüksek yerlilik oranıyla üretilen tank vagonlar, Irak petrol ve akaryakıt taşımacılığının karadan demir yoluna kaydırılmasında büyük rol oynayacak" diye konuştu.